Карбери о «Вашингтоне» после 3:4 с «Ванкувером»: «Мы не были готовы к игре. Но я не чувствую, что есть проблема именно с утренними матчами. У нас достаточно опытная команда»

Спенсер Карбери сказал, что «Вашингтон» не был готов к игре с «Ванкувером» (3:4).

«Кэпиталс» проиграли первый период матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» со счетом 0:3.

«Мы не были готовы к игре, как мне показалось. Если говорить о первом периоде, то мы не боролись за шайбу, не могли контролировать ее, с трудом выходили из зоны. Было множество помарок.

Проблемы в утренних матчах? Вы так думаете? Разве у нас в целом плохие результаты в таких случаях? Да, сегодняшний день, когда игра началась в 12:30 (по местному времени – Спортс) можно привести в пример.

Но тут нужно копать глубже, потому что я не чувствую, что есть именно такая проблема. У нас достаточно опытная команда, которая может подготовиться к игре, которая начинается в 7 часов вечера или утром в воскресенье, во вторник перед 5 тысячами человек или в субботу вечером перед 20 тысячами.

Повторюсь, у меня нет ощущения проблемы, но если это действительно так, то мы должны быть готовы ее решить. Неважно, сколько времени на часах», – сказал Спенсер Карбери .