3 форварда «Ванкувера» – Хитил, Леккеримяки и Блюгерс – получили травмы в матче с «Вашингтоном». Им предстоит пройти обследования

3 форварда «Ванкувера» получили травмы в матче с «Вашингтоном».

«Кэнакс» обыграли «Кэпиталс» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ , лишившись сразу трех нападающих по ходу встречи.

В первом периоде площадку покинули Филипп Хитил (после хита Тома Уилсона) и Юнатан Леккеримяки, в третьем – Теодорс Блюгерс .

Главный тренер «Ванкувера» Адам Фут не сообщил каких-либо подробностей после игры, отметив, что всем игрокам предстоит пройти обследования.

При этом форвард Брок Босер не принял участие в матче по личным причинам. Фут сказал, что отсутствие игрока не будет долгим.

