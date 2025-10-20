3 форварда «Ванкувера» – Хитил, Леккеримяки и Блюгерс – получили травмы в матче с «Вашингтоном». Им предстоит пройти обследования
3 форварда «Ванкувера» получили травмы в матче с «Вашингтоном».
«Кэнакс» обыграли «Кэпиталс» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ, лишившись сразу трех нападающих по ходу встречи.
В первом периоде площадку покинули Филипп Хитил (после хита Тома Уилсона) и Юнатан Леккеримяки, в третьем – Теодорс Блюгерс.
Главный тренер «Ванкувера» Адам Фут не сообщил каких-либо подробностей после игры, отметив, что всем игрокам предстоит пройти обследования.
При этом форвард Брок Босер не принял участие в матче по личным причинам. Фут сказал, что отсутствие игрока не будет долгим.
Кравцов забил первый гол за фарм «Ванкувера». У него 1+1 в 4 матчах сезона АХЛ
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Hockey News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости