Путин поздравил «Металлург» и Рашникова с победой в Кубке Гагарина: «Хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак с вами не связаться, отмечали победу»
Владимир Путин поздравил «Металлург» с победой в розыгрыше Кубка Гагарина.
Команда тренера Андрея Разина обыграла «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии.
Магнитогорцы выиграли трофей в третий раз в истории.
«Виктор Филиппович (Рашников – президент «Металлурга» – Sports), поздравляю вас с победой «Магнитки».
Вчера хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак было с вами не связаться, отмечали командой победу», – сказал президент России Владимир Путин.
А трое остальных отмечают завершение сезона. Им не до поздравлений.