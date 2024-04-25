Путин поздравил «Металлург» и Рашникова с победой в Кубке Гагарина: «Хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак с вами не связаться, отмечали победу»

Владимир Путин поздравил «Металлург» с победой в розыгрыше Кубка Гагарина.

Команда тренера Андрея Разина обыграла « » со счетом 4-0 в финальной серии.

Магнитогорцы выиграли трофей в третий раз в истории.

«Виктор Филиппович (Рашников – президент « » – Sports), поздравляю вас с победой «Магнитки».

Вчера хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак было с вами не связаться, отмечали командой победу», – сказал президент России Владимир Путин.