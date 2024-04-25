Путин поздравил «Металлург» и Рашникова с победой в Кубке Гагарина: «Хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак с вами не связаться, отмечали победу»

Теги Металлург Мг Локомотив Виктор Рашников Владимир Путин КХЛ Кубок Гагарина Р-Спорт Хоккей

Владимир Путин поздравил «Металлург» с победой в розыгрыше Кубка Гагарина.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии.

Магнитогорцы выиграли трофей в третий раз в истории.

«Виктор Филиппович (Рашников – президент «Металлурга» – Sports), поздравляю вас с победой «Магнитки».

Вчера хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак было с вами не связаться, отмечали командой победу», – сказал президент России Владимир Путин.

17 комментариев
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Кстати, не вижу поздравления Разину от других тренеров, например, Быкова, Назарова, Плющева, Кожевникова. В чем проблема? Или какая-то жаба душит?
+12
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рашников в это время пьяный строчил комменты на спортсе.
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Ответ Melnikov1968
Кстати, не вижу поздравления Разину от других тренеров, например, Быкова, Назарова, Плющева, Кожевникова. В чем проблема? Или какая-то жаба душит?
Быков поздравил всю команду.
А трое остальных отмечают завершение сезона. Им не до поздравлений.
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Так, кого посадить, кому извиняться? Трубку не взяли от царя.
+5
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Лукавит. Если бы он правда им позвонил и никто не взял трубку, то руководство команды ждал бы потом лёгкий дискомфорт в области таза
+2
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Ну главный хоккеист поздравил, кхе-кхе, все логично
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+1
трубку не взял - теперь пойдёт процесс отжимания ММК
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Царь одобрил. Фух отлегло.
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Ответ Ебздрогыч
Ну главный хоккеист поздравил, кхе-кхе, все логично
Главный плюсокомментатор отметился в новости про Путина. Ещё логичнее.
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Ответ Кот Егрис
рашников в это время пьяный строчил комменты на спортсе.
Я за него писал))
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«Берем пример с хоккеиста №1», – ответил Рашников
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Ответ Габорик
Интересно, увидев на телефоне пропущенный от президента страны, о чем думается в первую очередь :)
Чисто технически: там вероятнее всего будет в пропущенных “Неизвестный номер”, а звонил кто-то из помощников.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Чисто технически: там вероятнее всего будет в пропущенных “Неизвестный номер”, а звонил кто-то из помощников.
Да это все понятно, что не сам кнопки нажимает, так, ирония, которую не выкупили :)
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Быков поздравил всю команду. А трое остальных отмечают завершение сезона. Им не до поздравлений.
На Спортсе не видел поздравления Быкова.
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Ответ Melnikov1968
Кстати, не вижу поздравления Разину от других тренеров, например, Быкова, Назарова, Плющева, Кожевникова. В чем проблема? Или какая-то жаба душит?
https://www.sports.ru/hockey/1116022211-vyacheslav-bykov-bravo-metallurg-bolshaya-radost-prishla-na-uralskuyu-.html
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