Плющев о травме Берлева: «В КХЛ большие проблемы с катанием, в Уфе – запредельные. Если не владеешь коньками, в любом столкновении рискуешь разбиться. У нас все-таки не фигурное катание в парке»

Владимир Плющев связал травму Антона Берлева с навыками катания.

– Большой резонанс на этой неделе вызвал и эпизод из матча «Трактор» – «Салават Юлаев», когда после атаки у борта защитника Коромыслова в госпитале оказался форвард Уфы Берлев. Судьи долго просматривали эпизод – и не дали штрафа.

– Пожалуй, в этом моменте арбитров поддержу. Контакт был не совсем сзади и скорее в плечо, тут с нарушением капитана СКА Плотникова, получившего «5+20» и два матча дисквалификации, аналогий не вижу.

Пожелаю Берлеву здоровья, хоккей – жесткий, а иногда и жестокий вид спорта. В прошлом сезоне в похожем эпизоде разбился и другой форвард «Салавата» Кузьмин. Увы, прослеживается уфимская линия.

– Какая?

– Мне жаль нынешний «Салават Юлаев », уровень хоккеистов в этом команде, к сожалению, крайне средний. У нас в целом по лиге большие проблемы с катанием, а в Уфе, видимо, они запредельные – отсюда и последствия, и результат команды в целом.

Тот же Берлев просто не был готов к столкновению и, по сути, сам себя поставил в такое экстремальное положение, когда полетел в борт. Если не владеешь коньками, в любом столкновении рискуешь разбиться, все-таки у нас не фигурное катание в Парке культура и отдыха, – сказал заслуженный тренер России.