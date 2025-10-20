Майерс о «Ванкувере» после 4:3 с «Вашингтоном»: «Мы становимся все лучше и лучше, налаживаем игру. У нас довольно молодая команда, учимся на ходу»
Тайлер Майерс высказался о прогрессе «Ванкувера» после победы над «Вашингтоном».
«Кэнакс» обыграли «Кэпиталс» (4:3) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Победа стала для канадского клуба 3-й подряд.
35-летний защитник набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой встречи. Гол стал для него 100-м в регулярках лиги за карьеру (398 очков в 1072 матчах, 100+298).
«Думаю, мы становимся все лучше и лучше. Налаживаем командную игру. У нас довольно молодая команда, мы учимся на ходу.
Ребята отлично справляются и показывают большую отдачу. Сегодня мы это показали», – сказал Майерс.
