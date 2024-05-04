Ротенберг о 6:0 с Беларусью: «Играем для всего мира, чтобы доказать – мы достойны быть и на ЧМ, и на Олимпиаде»

Теги Сборная Беларуси по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением об успехе «России 25» в матче с Беларусью.

«Россия 25» одержала победу со счетом 6:0 и стала победителем Qazaqstan Hockey Open.

«Серьезно готовились к игре. Понимали, что соперник хорошо играет в обороне, и надо будет ее преодолеть.

В первом периоде Беларусь не успевала за нами, отсюда много удалений, мы много создавали, но заигрывались в зоне атаки, поэтому был всего один гол.

Хорошо, что забросили в меньшинстве после перерыва. Хотя лучшее меньшинство – игра без удалений.

Серия только начинается, думаю, мы можем играть еще лучше. Будет все сложнее и сложнее с каждой новой игрой.

Мы играем для всего мира, не только для наших болельщиков. Хотим показать миру лучший хоккей, чтобы доказать: достойны играть и на чемпионате мира, и на Олимпиаде», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг

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9 комментариев
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Славься Роман мы гордимся тобой!
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Только миру твои потуги до фонаря, Ромашка.
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Матч между Бостоном и Торонто под угрозой срыва. Игроки не выспались, болельщики отсыпаются после просмотра трансляции из Казахстана
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Я не поняла, нам плевать на этих гейропейцев и мы строим много полярный мир, где с Россией будут не педоамериканцы, а Беларусы, Туркмены и Северная Корея, или мы наоборот стараемся обратить на себя внимание чтобы нас взяли обратно?
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По поводу того, что Россия достойна там быть, и так ни у кого нет сомнений. России там нет из-за политических интриг. А белорусов можно хоть 30-0 разгромить, от этого ничего не изменится
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Ромка, и не мечтай. Пока дед у власти, будете бесконечно играть только с белорусами и казахами.
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Весь мир: 🗿🗿🗿🗿
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