Ротенберг о 6:0 с Беларусью: «Играем для всего мира, чтобы доказать – мы достойны быть и на ЧМ, и на Олимпиаде»

Роман Ротенберг поделился мнением об успехе «России 25» в матче с Беларусью.

«Россия 25» одержала победу со счетом 6:0 и стала победителем Qazaqstan Hockey Open.

«Серьезно готовились к игре. Понимали, что соперник хорошо играет в обороне, и надо будет ее преодолеть.

В первом периоде Беларусь не успевала за нами, отсюда много удалений, мы много создавали, но заигрывались в зоне атаки, поэтому был всего один гол.

Хорошо, что забросили в меньшинстве после перерыва. Хотя лучшее меньшинство – игра без удалений.

Серия только начинается, думаю, мы можем играть еще лучше. Будет все сложнее и сложнее с каждой новой игрой.

Мы играем для всего мира, не только для наших болельщиков. Хотим показать миру лучший хоккей, чтобы доказать: достойны играть и на чемпионате мира, и на Олимпиаде», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.