Ротенберг про 1:0 с Казахстаном: «Команда рождается победой. Дальше лучше будем играть»

Роман Ротенберг поделился мыслями после победы над Казахстаном (1:0).

– Вчера после первой тренировки Илья Карпухин общался с прессой и очень детально разобрал игру сборной Казахстана, употребив словосочетание «полоса препятствий в средней зоне». Насколько полезен для сборной России такой соперник именно на старте Большого Тура?

– Старт, первый шаг – всегда самый сложный. Команда рождается победой. У нас в тренерский штаб были внесены изменения – на лавке были Евгений Кетов, Максим Соколов, поздравили их с почином. Самый главный показатель работы – это победа. Поэтому сегодня у нас родилась команда.

Сборная России в этой игре победила, поэтому дальше больше, дальше лучше будем играть, подкорректируем детали. Сборная Белоруссии по системе игры не сильно отличается от сборной Казахстана. Тоже так же тяжело будет пройти среднюю зону. Но мы знаем, как это делать, как правильно играть. Сегодня мы проходили среднюю зону, где-то в атаке заигрывались, где-то были потери в зоне атаки. Надо это исключить, играть острее. Это важно, с учетом контроля шайбы – у нас было 90% контроля – соперник ждет контратак, и надо не заигрываться в атаке, а остро играть, – сказал главный тренер «России 25».