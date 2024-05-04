Ротенберг после 6:0 с Беларусью: «Говорил, что надо прибавлять в реализации – сегодня показали более цельный хоккей. Поздравляю болельщиков с победой на турнире»
Роман Ротенберг прокомментировал крупную победу в матче с Беларусью.
«Россия 25» оказалась сильнее соперника со счетом 6:0 и выиграла Qazaqstan Hockey Open.
«После первой игры я говорил, что нашей команде нужно прибавлять в реализации, и сегодня ребята показали гораздо более цельный хоккей на протяжении всего матча.
В первом периоде наша активность и нацеленность на ворота заставила соперника нарушать правила, и в большинстве мы создали очень много моментов, повели в счете.
Мы никогда не говорим парням играть от обороны, и в дальнейшем мы продолжили атаковать, хорошо действовали в отборе и на перехватах, что привело еще к пяти шайбам в ворота белорусов.
Отмечу нашу игру в меньшинстве и, конечно, Артемия Плешкова, который оформил второй сухарь подряд.
Спасибо соперникам за борьбу, а Казахстану – за гостеприимство. Получился отличный турнир, с победой на котором поздравляю всех наших болельщиков.
Начинаем подготовку к российской части нашего турне!» – написал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.
Какая борьба!
Какая конкуренция!