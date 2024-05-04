Ротенберг после 6:0 с Беларусью: «Говорил, что надо прибавлять в реализации – сегодня показали более цельный хоккей. Поздравляю болельщиков с победой на турнире»

Теги СКА Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Артемий Плешков сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал крупную победу в матче с Беларусью.

«Россия 25» оказалась сильнее соперника со счетом 6:0 и выиграла Qazaqstan Hockey Open.

«После первой игры я говорил, что нашей команде нужно прибавлять в реализации, и сегодня ребята показали гораздо более цельный хоккей на протяжении всего матча.

В первом периоде наша активность и нацеленность на ворота заставила соперника нарушать правила, и в большинстве мы создали очень много моментов, повели в счете.

Мы никогда не говорим парням играть от обороны, и в дальнейшем мы продолжили атаковать, хорошо действовали в отборе и на перехватах, что привело еще к пяти шайбам в ворота белорусов.

Отмечу нашу игру в меньшинстве и, конечно, Артемия Плешкова, который оформил второй сухарь подряд.

Спасибо соперникам за борьбу, а Казахстану – за гостеприимство. Получился отличный турнир, с победой на котором поздравляю всех наших болельщиков.

Начинаем подготовку к российской части нашего турне!» – написал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

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8 комментариев
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Какой интересный турнир)
Какая борьба!
Какая конкуренция!
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Каких болельщиков? В комментариях в инстаграмм и ВКонтакте по 2-3 бота написали что-то "Вперёд Россия". На трибунах человек 100. Живые люди вообще смотрят эти матчи?
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-2
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Ответ Asimmetriya
Какой интересный турнир) Какая борьба! Какая конкуренция!
А тренер какой, у России 25, вы заметили? Ни одна страна мира не может похвастаться таким.
+4
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Большинству похрен
+2
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Ответ Bartez1986
Вся страна испытывает эмоции схожие с теми, что были в 2008-м после гола Ковальчука
Детский сад🤡. На сколько плюсиков тут рассчитываешь?)
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Как то всё не по настоящему.
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Вся страна испытывает эмоции схожие с теми, что были в 2008-м после гола Ковальчука
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такой хоккей нам не нужен
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