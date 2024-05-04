Ротенберг о матче «России 25» с Беларусью: «Сильная команда, будет впятером играть в обороне. Как говорит один известный тренер: «видишь дырку – бросай»
Роман Ротенберг высказался о первом матче с Беларусью в майском туре «России 25».
Первый из четырех запланированных матчей пройдет в Астане и пойдет в зачет Qazaqstan Hockey Open. Следующие игры состоятся в Омске, Туле и Минске.
«Главное – подойти к матчу в хорошем настроении. Играем за победу в турнире, все прекрасно все понимают и готовятся.
Сборная Беларуси – сильная команда, будет играть в обороне, как сборная Казахстана, впятером, помогать вратарю внизу, ловить (броски) на себя.
Нам нужно находить линию бросков и забить, чтобы проходить среднюю зону без потерь. Как говорит один известный тренер: «видишь дырку – бросай». Поэтому нужно бросать», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.