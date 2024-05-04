Ротенберг о матче «России 25» с Беларусью: «Сильная команда, будет впятером играть в обороне. Как говорит один известный тренер: «видишь дырку – бросай»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг товарищеские матчи Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о первом матче с Беларусью в майском туре «России 25».

Первый из четырех запланированных матчей пройдет в Астане и пойдет в зачет Qazaqstan Hockey Open. Следующие игры состоятся в Омске, Туле и Минске. 

«Главное – подойти к матчу в хорошем настроении. Играем за победу в турнире, все прекрасно все понимают и готовятся.

Сборная Беларуси – сильная команда, будет играть в обороне, как сборная Казахстана, впятером, помогать вратарю внизу, ловить (броски) на себя.

Нам нужно находить линию бросков и забить, чтобы проходить среднюю зону без потерь. Как говорит один известный тренер: «видишь дырку – бросай». Поэтому нужно бросать», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

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14 комментариев
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Видишь дырку бросай палку
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А парень хорош! У цитатника Стэтхема серьезный конкурент
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Я представляю что он а раздевалке несёт. Там игроки наверное угорают сидят
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Самолетными ногами да прямо в дырку... И впятером помогать вратарю внизу, против такой системы никто не устоит!
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Видишь небо лети. Видишь море плыви. Видишь землю иди. И так далее.
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Ответ DimaNN
Я представляю что он а раздевалке несёт. Там игроки наверное угорают сидят
Это и грустно. Только Знарок и (возможно) Шабанов рискнули сказать в лицо Ротену все, что думают о нем, а остальные присмыкаются и молча слушают
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