Роман Ротенберг высказался о первом матче с Беларусью в майском туре «России 25».

Первый из четырех запланированных матчей пройдет в Астане и пойдет в зачет Qazaqstan Hockey Open. Следующие игры состоятся в Омске, Туле и Минске.

«Главное – подойти к матчу в хорошем настроении. Играем за победу в турнире, все прекрасно все понимают и готовятся.

– сильная команда, будет играть в обороне, как сборная Казахстана, впятером, помогать вратарю внизу, ловить (броски) на себя.

Нам нужно находить линию бросков и забить, чтобы проходить среднюю зону без потерь. Как говорит один известный тренер: «видишь дырку – бросай». Поэтому нужно бросать», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.