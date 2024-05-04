Квартальнов после 0:6: «Россия 25» переработала Беларусь, вопросы только к нам. Проспали начало – пять удалений получили. Нельзя так проваливаться»

Дмитрий Квартальнов прокомментировал крупное поражение Беларуси от «России 25».

Матч завершился со счетом 6:0 в пользу команды Романа Ротенберга.

«Переработал нас соперник, вопросы только к нам. Других слов найти не могу. Нужно работать. Начало проспали, пять удалений получили.

Ребята устали из‑за второй игры подряд. Молодость молодостью, но ребята должны пользоваться своим шансом. Нам нельзя так проваливаться.

Побыстрее, помобильней соперник был, мы не успевали. Пять удалений сильно на нас повлияли. Ну и ни одного броска.

Это или усталость, или еще что‑то», – сказал главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов.