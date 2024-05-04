Квартальнов после 0:6: «Россия 25» переработала Беларусь, вопросы только к нам. Проспали начало – пять удалений получили. Нельзя так проваливаться»

Теги Дмитрий Квартальнов Сборная Беларуси по хоккею Динамо Минск КХЛ Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Дмитрий Квартальнов прокомментировал крупное поражение Беларуси от «России 25».

Матч завершился со счетом 6:0 в пользу команды Романа Ротенберга.

«Переработал нас соперник, вопросы только к нам. Других слов найти не могу. Нужно работать. Начало проспали, пять удалений получили.

Ребята устали из‑за второй игры подряд. Молодость молодостью, но ребята должны пользоваться своим шансом. Нам нельзя так проваливаться.

Побыстрее, помобильней соперник был, мы не успевали. Пять удалений сильно на нас повлияли. Ну и ни одного броска.

Это или усталость, или еще что‑то», – сказал главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов.

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4 комментария
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Нужно мнение бартеза. У него там уже зуд наверное, заждался подобных новостей
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Казахстан и Беларусь по 2 матча подряд, у России через день, состав опять сильнейший. Но 6-0 это позорище, конечно. Посыпались.
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Сборную Казахстана тоже Квартальнов тренирует?
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Ответ Al561
Казахстан и Беларусь по 2 матча подряд, у России через день, состав опять сильнейший. Но 6-0 это позорище, конечно. Посыпались.
Посмотрел повторы голов, все после грубейших ошибок, редко, когда в одном матче люди так ошибаются.
С чего это Корешков подмигивает товарищу по ТШ после 4 гола?))
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