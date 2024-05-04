Фетисов о матче «России 25» с Беларусью: «У белорусов не очень сильная команда, но почему-то они все время на нас настраиваются. Всегда тяжелые игры»

Вячеслав Фетисов высказался о первой игре с Беларусью в майском туре «России 25».

Первый из четырех запланированных матчей пройдет в Астане и пойдет в зачет Qazaqstan Hockey Open. Следующие игры состоятся в Омске, Туле и Минске.

«Почему‑то думаю, что у белорусов не очень сильная команда. Но даже вспомнить если чемпионат мира‑2008 в Квебеке, когда мы еле‑еле ушли от поражения в четвертьфинале…

Не знаю, почему‑то все время белорусы на нас настраиваются. Всегда у нас тяжелые игры с белорусами», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Отметим, что сборная России в Квебеке играла с Беларусью не в 1/4 финала, а на втором групповом этапе (4:3 Б). В 1/4 финала команды сыграли год спустя – на ЧМ-2009 в Швейцарии (4:3).