Фетисов о матче «России 25» с Беларусью: «У белорусов не очень сильная команда, но почему-то они все время на нас настраиваются. Всегда тяжелые игры»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о первой игре с Беларусью в майском туре «России 25».

Первый из четырех запланированных матчей пройдет в Астане и пойдет в зачет Qazaqstan Hockey Open. Следующие игры состоятся в Омске, Туле и Минске. 

«Почему‑то думаю, что у белорусов не очень сильная команда. Но даже вспомнить если чемпионат мира‑2008 в Квебеке, когда мы еле‑еле ушли от поражения в четвертьфинале…

Не знаю, почему‑то все время белорусы на нас настраиваются. Всегда у нас тяжелые игры с белорусами», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Отметим, что сборная России в Квебеке играла с Беларусью не в 1/4 финала, а на втором групповом этапе (4:3 Б). В 1/4 финала команды сыграли год спустя – на ЧМ-2009 в Швейцарии (4:3). 

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5 комментариев
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09-30: Ротенберг - у белорусов сильная команда.
10-15: Фетисов - у белорусов не очень сильная команда
🤣
+3
0
+3
Скорее не очень слабая.
+2
0
+2
Тренер сборной Россия25 уверяет что сильная....
+1
0
+1
Ответ DimaNN
09-30: Ротенберг - у белорусов сильная команда. 10-15: Фетисов - у белорусов не очень сильная команда 🤣
Методички перепутали. Первая на случай поражения России, вторая на случай победы.
+1
0
+1
Не волнуйтесь, никакой настрой не поможет Беларуси благодаря вашим ручным судьям. Уже видели недавно
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0
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