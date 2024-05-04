Илья Воробьев: «ЦСКА должен стать быстрее, агрессивнее и моложе. Селекция заточена именно под это»

Илья Воробьев рассказал о том, как будет играть ЦСКА под его руководством.

В сезоне-2023/24 бывший тренер «Металлурга» не возглавлял ни одну команду. В армейский клуб он пришел на смену Сергею Федорову, выигравшему с ЦСКА два Кубка Гагарина.

– Расскажите, какой хоккей тренер Илья Воробьев собирается ставить армейцам?

– Нам надо стать быстрее, мы должны играть в быстрый хоккей, должны играть на другой скорости, важно движение шайбы и игроков. И, конечно, нужно оперативнее принимать решения. Быстрые переходы из обороны в атаку, подключение защитников к прямой атаке.

– Как проходит селекционная работа клуба, вы всегда на связи с президентом ЦСКА [Игорем Есмантовичем] и спортивным директором [Денисом Денисовым]?

– Мы всегда на связи. ЦСКА пять раз из последних шести лет, не считая ковидного сезона, играл в финале Кубка Гагарина. Пришел момент, когда надо что-то менять.

Мы омолаживаемся, будем быстрее, агрессивнее, селекция заточена именно под это, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.