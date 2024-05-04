Илья Воробьев о предложении от ЦСКА: «Мне поступил звонок. Нужно было предоставить конспект, каким я вижу развитие команды и пути достижения самых высоких задач»

Теги ЦСКА Илья Воробьев КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Илья Воробьев рассказал о том, как получил предложение возглавить ЦСКА.

В сезоне-2023/24 бывший тренер «Металлурга» не возглавлял ни одну команду. В ЦСКА он пришел на смену Сергею Федорову, выигравшему с клубом два Кубка Гагарина (2022, 2023 годы). 

– Как, от кого и когда вам поступило предложение возглавить ЦСКА?

– Мне поступил звонок. Нужно было предоставить свой конспект, каким я вижу дальнейшее развитие команды и пути достижения ЦСКА самых высоких задач.

– Наверняка сильно соскучились по работе.

– Да, соскучился. После 12 лет напряженной работы идея взять паузу и отдохнуть получилась неплохой, но с определенного момента сильно хотелось работать и заниматься любимым делом, – сказал Воробьев

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну не верю я в Воробьёва у нас. Не думаю, что у него получится. Не тот состав сейчас в ЦСКА, не под его стиль. Не те требования. Все равно, в Магнитогорске были к нему более лояльны. А у нас, думаю с ним расторгнут контракт после нескольких поражений подряд.
+1
0
+1
Думаю не чего не получится, система не та.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий