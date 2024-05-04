Илья Воробьев о предложении от ЦСКА: «Мне поступил звонок. Нужно было предоставить конспект, каким я вижу развитие команды и пути достижения самых высоких задач»

Илья Воробьев рассказал о том, как получил предложение возглавить ЦСКА.

В сезоне-2023/24 бывший тренер «Металлурга» не возглавлял ни одну команду. В ЦСКА он пришел на смену Сергею Федорову, выигравшему с клубом два Кубка Гагарина (2022, 2023 годы).

– Как, от кого и когда вам поступило предложение возглавить ЦСКА?

– Мне поступил звонок. Нужно было предоставить свой конспект, каким я вижу дальнейшее развитие команды и пути достижения ЦСКА самых высоких задач.

– Наверняка сильно соскучились по работе.

– Да, соскучился. После 12 лет напряженной работы идея взять паузу и отдохнуть получилась неплохой, но с определенного момента сильно хотелось работать и заниматься любимым делом, – сказал .