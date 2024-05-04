Илья Воробьев: «Вырос на игре ЦСКА – лучшего клуба в СССР. Возглавить такую великую команду – большая честь, вызов и ответственность»

Теги Металлург Мг ЦСКА Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина чемпионат СССР Чемпионат.com Хоккей

Илья Воробьев рассказал о своем отношении к ЦСКА.

Бывший тренер «Металлурга» возглавил московский клуб, сменив на этом посту Сергея Федорова.

– Для вас большая честь возглавить клуб с такой великой историей?

– Для человека, родившегося в советское время и выросшего на игре лучшего в Советском Союзе клуба ЦСКА, на который все всегда равнялись, возглавить такую великую команду – это большая честь, вызов и ответственность.

– Вы вспоминали о ваших финалах с ЦСКА в 2016 и 2022 годах?

– Конечно, прекрасно помню эти серии. Посмеялись немного, что в 2016 году я выиграл в качестве главного тренера «Металлурга» у ЦСКА, а в 2022 году прилетела ответка, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев

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4 комментария
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Петровичу удачи и спасибо за Кубки и два финала, но в условиях ЦСКА верится в него слабо (если вдруг Пелино / аналога не подвезут в помощники). Времени на раскачку не дадут.

Интересно, что в интервью он сказал про курс на молодёжь, но он работой с ней никогда не отличался.

Будем глядеть.

P.S. Петрович, буду благодарен, если заберешь контракт Карпова по старой дружбе)
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Бла бла бла
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