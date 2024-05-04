Илья Воробьев о встрече с Федоровым после назначения в ЦСКА: «Хорошо пообщались. Он рассказал, как видел команду в последний год, прошелся по игрокам»

Теги ЦСКА Илья Воробьев Сергей Федоров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Илья Воробьев рассказал о встрече с Сергеем Федоровым после назначения в ЦСКА.

Бывший тренер «Металлурга» возглавил московский клуб. Он пришел на смену Федорову, выигравшему с армейцами два Кубка Гагарина (2022, 2023 годы). 

– Прежний главный тренер армейцев – Сергей Федоров – передал вам дела, вы лично поговорили?

– Да, мы встречались с ним, хорошо пообщались. Сергей Викторович рассказал, как он видел команду в последний год, отдельно прошелся по игрокам.

Все получилось солидно, он поступил красиво и профессионально, никаких проблем не возникло, – сказал Воробьев

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