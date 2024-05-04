Илья Воробьев о встрече с Федоровым после назначения в ЦСКА: «Хорошо пообщались. Он рассказал, как видел команду в последний год, прошелся по игрокам»
Илья Воробьев рассказал о встрече с Сергеем Федоровым после назначения в ЦСКА.
Бывший тренер «Металлурга» возглавил московский клуб. Он пришел на смену Федорову, выигравшему с армейцами два Кубка Гагарина (2022, 2023 годы).
– Прежний главный тренер армейцев – Сергей Федоров – передал вам дела, вы лично поговорили?
– Да, мы встречались с ним, хорошо пообщались. Сергей Викторович рассказал, как он видел команду в последний год, отдельно прошелся по игрокам.
Все получилось солидно, он поступил красиво и профессионально, никаких проблем не возникло, – сказал Воробьев.