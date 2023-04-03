Воробьев о «Металлурге»: «Моя ошибка – рано собрал ребят. Столько голоса я еще не повышал, настолько сложного сезона не было ни у меня, ни у игроков»

Илья Воробьев назвал свою ошибку в руководстве «Металлургом» в сезоне КХЛ

Специалист высказался об итогах сезона для « ».

«Я считаю своей ошибкой, что ребят очень рано собрал [18 июля]. Хотя у нас было больше тестов физических, спортивных, медицинских.

Потом 23-го мы поехали в Минск. Ребята приехали не до конца отдохнувшими, у них глаза не горели.

Мне кажется, что если бы собрал их позже, 1 августа, то, возможно, глаза бы загорелись и смог бы выжать больше из ребят в сезоне.

У нас не было такого куража и огня, как за год до этого. Все сложно продвигалось. Столько голоса я не повышал ни в один год.

Настолько сложного сезона, наверное, не было ни для меня, ни для ребят. С этим многое связано», – сказал , который покинул пост главного тренера команды.

В нынешнем сезоне «Металлург» занял пятое место в таблице Восточной конференции и уступил «Авангарду» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.