Воробьев о «Металлурге»: «Моя ошибка – рано собрал ребят. Столько голоса я еще не повышал, настолько сложного сезона не было ни у меня, ни у игроков»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Илья Воробьев назвал свою ошибку в руководстве «Металлургом» в сезоне КХЛ

Специалист высказался об итогах сезона для «Металлурга».

«Я считаю своей ошибкой, что ребят очень рано собрал [18 июля]. Хотя у нас было больше тестов физических, спортивных, медицинских.

Потом 23-го мы поехали в Минск. Ребята приехали не до конца отдохнувшими, у них глаза не горели.

Мне кажется, что если бы собрал их позже, 1 августа, то, возможно, глаза бы загорелись и смог бы выжать больше из ребят в сезоне.

У нас не было такого куража и огня, как за год до этого. Все сложно продвигалось. Столько голоса я не повышал ни в один год.

Настолько сложного сезона, наверное, не было ни для меня, ни для ребят. С этим многое связано», – сказал Воробьев, который покинул пост главного тренера команды.

В нынешнем сезоне «Металлург» занял пятое место в таблице Восточной конференции и уступил «Авангарду» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

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3 комментария

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Валерка Боров Сухачев
Твоя ошибка решить стать тренером )))
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102RUS174
Может надо было их в декабре собирать еще, глядишь и первое место на востоке бы заняли))) если глаза не горят у ребят , в таком случае существует трансфер: обмен, продажа , пинок под зад если глаза не горят и тд. А вы ничего не сделали чтоб выйти из кризиса , так что до свиданиe.
+3
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Артем Б
Желаю искренне удачи и Воробью и главное Магнитке. Надо было что-то менять, надо было раньше в сезоне, но жизнь и спорт не имеют сослагательного наклонения ( Бы). Ещё раз спасибо Илья Петрович за всё!!!
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