17-летний Рябкин о том, что Разин был его первым тренером: «Когда молодые косячат, он никогда не сажает их на лавку. Всегда поддержит и даст еще шанс»

Иван Рябкин рассказал, что его первым тренером был Андрей Разин.

17-летний форвард «Динамо» считается одним из фаворитов драфта НХЛ-2025. Недавно он подписал контракт с бело-голубыми на три года.

– Как попали в хоккей?

– Я родом из города Балаково Саратовской области. Как-то у нас там открылся Ледовый дворец. Мама отвела туда меня и брата, которого я младше на полтора года. Первые шаги делали там. Мне тогда было четыре года.

– Вы ведь тогда работали с Андреем Разиным?

– Да, он мой первый тренер. Тренировал меня и брата. Очень рад за него, что он сейчас выиграл Кубок Гагарина. Андрей Владимирович – большой молодец. Он достоин этой награды.

Разин проделал очень большой путь, чтобы выиграть этот кубок. Я очень за него счастлив и хочу пожелать, чтобы он на этом не останавливался.

– Каким Разин был детским тренером?

– Такой же хороший специалист, как и сейчас, на взрослом уровне. Много подсказывал. Что могу про него сказать? Приведу пример, который, знаю, актуален и сейчас, когда он работает с молодыми игроками на уровне КХЛ.

Так вот, когда молодые косячат, Андрей Владимирович никогда их не посадит на лавку и не скажет ничего негативного. Наоборот, всегда поддержит. И даст еще шанс проявить себя. Потому что перед тем как кого-то взять в команду, всегда смотрит на него и понимает, на что способен этот игрок. И как хоккеист, и как личность.

– Продолжаете общаться?

– Да, конечно. Поддерживаем связь. И я ему благодарен за наставления, которые он мне дает, – сказал нападающий «Динамо» Иван Рябкин.