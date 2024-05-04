17-летний форвард «Динамо» Рябкин: «Моя цель — попасть в НХЛ. Надо себя показывать и стремиться к лучшему» 

17-летний Иван Рябкин мечтает попасть в НХЛ.

— Вас будут выбирать на драфте только в 2025 году. Но сейчас уже есть внимание со стороны североамериканских скаутов? Может быть, проводят собеседования, какие обычно бывают перед драфтами?

— Таких собеседований пока нет. А так да, внимание, конечно, есть. Меня это радует и восхищает. И мотивирует идти дальше. Это моя цель — попасть в НХЛ. Я стремлюсь и иду к этому.

— Не так давно вы подписали трехлетний контракт с « ». Уже решили для себя, будете ли сразу после его окончания пытаться попробовать силы за океаном?

— Давайте я так скажу: от меня очень многое зависит, как я попаду в и как себя там проявлю. Так что к этому разговору вернемся чуть позже. Надо себя показывать и стремиться к лучшему, – сказал форвард «Динамо».