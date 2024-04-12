16-летний Рябкин подписал первый профессиональный контракт с «Динамо» на 3 года. Форварда могут выбрать на драфте НХЛ-2025

Иван Рябкин подписал профессиональный контракт с «Динамо».

16-летний нападающий подписал первое профессиональное соглашение с «Динамо», об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

Договор рассчитан на три года.

В нынешнем сезон Иван Рябкин набрал 58 (24+34) очков при полезности «плюс 32» в 44 матчах Olimpbet Молодежной хоккейной лиги при среднем игровом времени 17:56. Он поделил первое место с Артемом Ивановым в списке лучших бомбардиров команды.

В плей-офф Рябкин провел 5 игр и отметился 6 (1+5) баллами при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 22:38.

В рейтинге драфта НХЛ-2025, который опубликовал The Athletic, хоккеист занял пятую позицию.