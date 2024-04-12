16-летний Рябкин подписал первый профессиональный контракт с «Динамо» на 3 года. Форварда могут выбрать на драфте НХЛ-2025

Теги НХЛ Драфт НХЛ КХЛ МХЛ Динамо Иван Рябкин Хоккей

Иван Рябкин подписал профессиональный контракт с «Динамо».

16-летний нападающий подписал первое профессиональное соглашение с «Динамо», об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

Договор рассчитан на три года.

В нынешнем сезон Иван Рябкин набрал 58 (24+34) очков при полезности «плюс 32» в 44 матчах Olimpbet Молодежной хоккейной лиги при среднем игровом времени 17:56. Он поделил первое место с Артемом Ивановым в списке лучших бомбардиров команды.

В плей-офф Рябкин провел 5 игр и отметился 6 (1+5) баллами при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 22:38.

В рейтинге драфта НХЛ-2025, который опубликовал The Athletic, хоккеист занял пятую позицию.

8 комментариев
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Топовый парень! Он же центр, если не ошибаюсь?
+7
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+7
Ответ Александр Коваль
Топовый парень! Он же центр, если не ошибаюсь?
Центр, да.
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Верное решение, Иван. Прогресса и роста тебе, и результата командного)
+1
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Мичков номер 2?
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Такие нам нужны особенно центр.
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Удачной карьеры Ивану.
И поменьше травм.
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Только с системой СКА не связывайся. Вообще трубку не бери.
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Ответ Дима Миронов
Мичков номер 2?
Ну мне он побольше нравится
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