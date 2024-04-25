Андрей Разин: «У меня большие амбиции. В КХЛ есть тренеры, которые взяли несколько Кубков Гагарина. Есть стимул их догнать»

Андрей Разин отметил, что у него большие тренерские амбиции.

В финале Кубка Гагарина-2024 «Металлург» под руководством тренера обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

– Это же пик вашей тренерской карьеры?

– У меня большие амбиции, честно. Есть желание двигаться дальше, вперед.

– А куда выше? Сборная?

– Ну согласитесь, есть куда стремиться. Хочется еще один выиграть. У нас в есть тренеры, которые взяли сразу несколько кубков. Есть стимул их догнать.

– Молодым будете и дальше доверять?

– У меня нет такого, что я иду только с молодыми. Мой принцип: кто на данный момент сильнее, тот и играет.

– Вы сейчас как в сказке себя чувствуете?

– Я к этому долго шел, и мне кажется, что так и должно быть. Все по ступенькам. Все закономерно, – сказал главный тренер « » .