Андрей Разин: «У меня большие амбиции. В КХЛ есть тренеры, которые взяли несколько Кубков Гагарина. Есть стимул их догнать»
Андрей Разин отметил, что у него большие тренерские амбиции.
В финале Кубка Гагарина-2024 «Металлург» под руководством тренера обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.
– Это же пик вашей тренерской карьеры?
– У меня большие амбиции, честно. Есть желание двигаться дальше, вперед.
– А куда выше? Сборная?
– Ну согласитесь, есть куда стремиться. Хочется еще один Кубок Гагарина выиграть. У нас в КХЛ есть тренеры, которые взяли сразу несколько кубков. Есть стимул их догнать.
– Молодым будете и дальше доверять?
– У меня нет такого, что я иду только с молодыми. Мой принцип: кто на данный момент сильнее, тот и играет.
– Вы сейчас как в сказке себя чувствуете?
– Я к этому долго шел, и мне кажется, что так и должно быть. Все по ступенькам. Все закономерно, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.