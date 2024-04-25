Андрей Разин: «У меня большие амбиции. В КХЛ есть тренеры, которые взяли несколько Кубков Гагарина. Есть стимул их догнать»

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Андрей Разин отметил, что у него большие тренерские амбиции.

В финале Кубка Гагарина-2024 «Металлург» под руководством тренера обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

– Это же пик вашей тренерской карьеры?

– У меня большие амбиции, честно. Есть желание двигаться дальше, вперед.

– А куда выше? Сборная?

– Ну согласитесь, есть куда стремиться. Хочется еще один Кубок Гагарина выиграть. У нас в КХЛ есть тренеры, которые взяли сразу несколько кубков. Есть стимул их догнать.

– Молодым будете и дальше доверять?

– У меня нет такого, что я иду только с молодыми. Мой принцип: кто на данный момент сильнее, тот и играет.

– Вы сейчас как в сказке себя чувствуете?

– Я к этому долго шел, и мне кажется, что так и должно быть. Все по ступенькам. Все закономерно, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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7 комментариев
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Разин красавчик! Был не ординарным игроком и тренер , видимо талантливый. Конечно, взять трофей в первый же сезон это уникальный случай в спорте! Молодчик!
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Вообще было бы интересно посмотреть как Разин формирует сборную. Но ведь еврей этого не допустит.
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Путь к финалу: Амур Спартак Автомобилист
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Не корректное сравнение . Федоров с десяток лет находился в клубе и работал .
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Знарок и Билялетдинов. Других нет. Дай Бог в этот список когда -нибудь добавим Разина . Это его первый трофей . Вот что значит попал в серьезный клуб с амбициями. Молодчик.
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Главное чтобы амбиции были с Магниткой.
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Ответ КЕША
Разин красавчик! Был не ординарным игроком и тренер , видимо талантливый. Конечно, взять трофей в первый же сезон это уникальный случай в спорте! Молодчик!
Фёдоров: "Да пошёл я!" Случай конечно не рядовой, но точно - не уникальный.
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