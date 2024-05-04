Участие Мэттьюса в 7-м матче серии с «Бостоном» под вопросом. У форварда «Торонто» может быть травма в дополнение к болезни

Участие Остона Мэттьюса в 7-м матче серии с «Бостоном» под вопросом.

В пятницу 26-летний форвард «Торонто» вышел на лед. Седьмой матч серии первого раунда Кубка Стэнли « » – « » состоится в субботу (начало матча по московскому времени – 5 мая в 03:00).

«Прогресс есть. Сегодня он катался, но нет уверенности в его готовности», – сообщил главный тренер «Лифс» Шелдон Киф.

Ранее Мэттьюс пропустил третий период четвертого матча серии, а также пятый и шестой матчи полностью. Озвученная «Торонто» причина – болезнь.

При этом инсайдер Крис Джонстон сообщает, что у нападающего может быть травма в дополнение к болезни.

В 4 играх серии Мэттьюс набрал 3 (1+2) очка – все во втором матче. Он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата (69 шайб в 81 игре).