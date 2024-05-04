Участие Мэттьюса в 7-м матче серии с «Бостоном» под вопросом. У форварда «Торонто» может быть травма в дополнение к болезни

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Крис Джонстон Остон Мэттьюс Шелдон Киф Хоккей

Участие Остона Мэттьюса в 7-м матче серии с «Бостоном» под вопросом.

В пятницу 26-летний форвард «Торонто» вышел на лед. Седьмой матч серии первого раунда Кубка Стэнли «Бостон» – «Торонто» состоится в субботу (начало матча по московскому времени – 5 мая в 03:00). 

«Прогресс есть. Сегодня он катался, но нет уверенности в его готовности», – сообщил главный тренер «Лифс» Шелдон Киф. 

Ранее Мэттьюс пропустил третий период четвертого матча серии, а также пятый и шестой матчи полностью. Озвученная «Торонто» причина – болезнь.

При этом инсайдер Крис Джонстон сообщает, что у нападающего может быть травма в дополнение к болезни. 

В 4 играх серии Мэттьюс набрал 3 (1+2) очка – все во втором матче. Он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ (69 шайб в 81 игре). 

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6 комментариев
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учитывая, что без него выиграли 3 игры из 3, я бы на месте партнёров по команде ему ещё какие-нибудь травмы нанёс. чтобы точно на игру не вышел.
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Да уж по здоровью ему до Сани как до луны пешком!!
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Ответ vulturecrow
учитывая, что без него выиграли 3 игры из 3, я бы на месте партнёров по команде ему ещё какие-нибудь травмы нанёс. чтобы точно на игру не вышел.
они выиграли две игры без него ,а не 3.
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Совсем расклеился в самый неподходящий момент 🤒
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Пошел процесс отката к базовым настройкам
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Ответ Максим Пузиков
они выиграли две игры без него ,а не 3.
я не помню, когда, но раньше уже была игра без него. не в этом году. её тоже выиграли.
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