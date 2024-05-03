«Торонто» перевел серию с «Бостоном» в 7-й матч. «Лифс» не побеждали в таких играх с 2004 года – 5 поражений из 5, из них 3 – от «Брюинс»

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Шелдон Киф Хоккей

«Торонто» перевел серию с «Бостоном» в 7-й матч.

«Лифс» обыграли «Брюинс» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1, 3-3). Седьмая игра пройдет в Бостоне (начало – 5 мая в 03:00 по московскому времени). 

«Торонто» не одержал ни одной победы в седьмых матчах серий плей-офф с 2004 года, когда прошел «Оттаву» в первом раунде. 

За это время «Лифс» потерпели 5 поражений в седьмых матчах (причем всегда в первом раунде) – трижды от «Бостона» (2013, 2018, 2019 годы), по разу от «Монреаля» (2021) и «Тампы» (2022). 

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9 комментариев
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Поражение в 13-м, конечно, эпичное было. Вести по ходу матча 4-1, потом при счете 4-2 получить на последних минутах 2 шайбы от соперника, играющего с пустыми воротами, и в итоге проиграть в овертайме. На глазах своих болельщиков. Врагу не пожелаешь
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У фанатов Бостона думаю флешбэки
+2
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Ответ Александр Плешков
У фанатов Бостона думаю флешбэки
А у фанатов Торонто нет?
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+2
Ответ CLB_82
А у фанатов Торонто нет?
а у фанатов Торонто удивление, как они смогли пролезть в 7ой матч 🤣🤣
ничего, в 7ом маиче Бостон их жахнет
+1
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+1
Ответ Aviator92
Поражение в 13-м, конечно, эпичное было. Вести по ходу матча 4-1, потом при счете 4-2 получить на последних минутах 2 шайбы от соперника, играющего с пустыми воротами, и в итоге проиграть в овертайме. На глазах своих болельщиков. Врагу не пожелаешь
Бостон в 2010-м проиграл Филадельфии гораздо эпичнее. После 3:0 в серии, а потом и 3:0 в в 7-й игре.
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Ждем 6 из 6
И 4 от мишек
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Пора ломать систему, верим в листочков!
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Ответ Александр Плешков
У фанатов Бостона думаю флешбэки
Вряд ли, учитывая, что Бостон выпустил контроль над серией, кто-то 2 матча назад мог поставить на 7 игру? Может Торонто и имеют ореол лузеров, но в этот раз они проявили характер и они на самом деле молодцы, что смогли. Тут на мой взгляд положительно сыграл тот факт, что забивака перестал играть, без забиваки Торонто более командно играет и надёжнее в обороне.
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