«Торонто» перевел серию с «Бостоном» в 7-й матч. «Лифс» не побеждали в таких играх с 2004 года – 5 поражений из 5, из них 3 – от «Брюинс»

«Торонто» перевел серию с «Бостоном» в 7-й матч.

«Лифс» обыграли «Брюинс» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1, 3-3). Седьмая игра пройдет в (начало – 5 мая в 03:00 по московскому времени).

« » не одержал ни одной победы в седьмых матчах серий плей-офф с 2004 года, когда прошел «Оттаву» в первом раунде.

За это время «Лифс» потерпели 5 поражений в седьмых матчах (причем всегда в первом раунде) – трижды от «Бостона» (2013, 2018, 2019 годы), по разу от «Монреаля» (2021) и «Тампы» (2022).