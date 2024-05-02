Мэттьюс пропустит 6-й матч с «Бостоном»
Остон Мэттьюс пропустит 6-й матч с «Бостоном».
Главный тренер «Торонтос» Шелдон Ким подтвердил, что 26-летний форвард не сыграет в матче Кубка Стэнли.
Мэттьюс не участвовал в 5-м матче. Лучший снайпер регулярного чемпионата (69 шайб в 81 игре) также не вышел на третий период четвертой игры серии из-за болезни.
В плей-офф НХЛ Мэттьюс провел 4 матча и набрал 3 (1+2) очка. Шестой матч пройдет в Торонто. «Бостон» ведет в серии 3-2.
Надо бы ему что-то со здоровьем делать, а то, все перспективы в погоне за ови/гретцки сойдут на нет.
А вам, да и ему я желаю здоровья.