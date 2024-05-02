Остон Мэттьюс пропустит 6-й матч с «Бостоном».

Главный тренер « » Шелдон Ким подтвердил, что 26-летний форвард не сыграет в матче Кубка Стэнли.

Мэттьюс не участвовал в 5-м матче. Лучший снайпер регулярного чемпионата (69 шайб в 81 игре) также не вышел на третий период четвертой игры серии из-за болезни.

В плей-офф НХЛ Мэттьюс провел 4 матча и набрал 3 (1+2) очка. Шестой матч пройдет в Торонто. « » ведет в серии 3-2.