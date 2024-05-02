Мэттьюс пропустит 6-й матч с «Бостоном»

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Остон Мэттьюс Здоровье Хоккей

Остон Мэттьюс пропустит 6-й матч с «Бостоном».

Главный тренер «Торонтос» Шелдон Ким подтвердил, что 26-летний форвард не сыграет в матче Кубка Стэнли.

Мэттьюс не участвовал в 5-м матче. Лучший снайпер регулярного чемпионата (69 шайб в 81 игре) также не вышел на третий период четвертой игры серии из-за болезни.

В плей-офф НХЛ Мэттьюс провел 4 матча и набрал 3 (1+2) очка. Шестой матч пройдет в Торонто. «Бостон» ведет в серии 3-2.

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15 комментариев
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Победный состав не меняют)
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"Торонтос" - новый клуб НХЛ по версии СпортС.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
"Торонтос" - новый клуб НХЛ по версии СпортС.
Название от славного города Торонтос, провинции Онтариос, государства Канадас.
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Не хочу загадывать, но блин, и как с таким здоровьем ещё 10 лет бегать, голы забивать?

Надо бы ему что-то со здоровьем делать, а то, все перспективы в погоне за ови/гретцки сойдут на нет.
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Берегут на финал)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
"Торонтос" - новый клуб НХЛ по версии СпортС.
И тренер какой-то кореец Ким
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Ответ Direct free kick
Какая погоня? Сегодня его цель стать самым забивным американцам, до этого миниум 4 года
Да понятно, просто, если не он, то, кого можно выделить как потенциального будущего претендента на топ1-топ5 по забитым шайбам в истории?
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Ответ Kadiy
Не хочу загадывать, но блин, и как с таким здоровьем ещё 10 лет бегать, голы забивать? Надо бы ему что-то со здоровьем делать, а то, все перспективы в погоне за ови/гретцки сойдут на нет.
в Торонто полно народу болеет с осложнением на горло - у меня семья кашляет 2 недели уже
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Ответ Direct free kick
Какая погоня? Сегодня его цель стать самым забивным американцам, до этого миниум 4 года
почти 380 голов за 4 года? это 90+ за год.
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Ответ kl03
в Торонто полно народу болеет с осложнением на горло - у меня семья кашляет 2 недели уже
Как бы может пафосно это не звучало, но спортсмены в этом плане более закаленные, это раз и два, если заболели, то пошли и с температурой вышли и сделали разницу, сейчас не регулярка, и не первый матч серии, когда можно попробовать отлежаться, а иначе какой он лидер команды, дух команды, преодоление этого сейчас нет что ли? Сейчас или победа или отпуск.

А вам, да и ему я желаю здоровья.
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Ответ lundian
почти 380 голов за 4 года? это 90+ за год.
Б. Халла обычно не засчитывают американцем, может он вообще останется недостижимым. До Модано 190+ голов
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Ответ VirgoProxy
И тренер какой-то кореец Ким
Точно !)))
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