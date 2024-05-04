Миронов о переходе из «Динамо» в «Спартак»: «Спасибо «Ак Барсу» и «Авангарду» за интерес. Но мне было важно остаться в Москве»

Андрей Миронов высказался о причинах перехода в «Спартак».

Ранее 29-летний игрок высказался о том, почему принял решение покинуть московское « ».

Защитник провел 11 полных сезонов в составе бело-голубых. Он рекордсмен клуба по числу сыгранных матчей – 644 игры.

«Я бы хотел провести всю карьеру в «Динамо», чего никогда не скрывал. Но помимо спортивных вопросов есть и личные. По очень серьезным семейным обстоятельствам мне надо находиться как можно ближе к родным, а не уезжать далеко от Москвы.

Не было бы варианта со « » – смотрел бы на другие. Насколько знаю, мной там интересовались еще по ходу сезона. Имело место какое-то общение на уровне клуба и агента. Тогда до конкретики дело не дошло, поскольку в моих планах было только «Динамо».

Сейчас с моим агентом также связывались представители « » и « ». Спасибо им за проявленный интерес, но мне было важно остаться дома», – сказал защитник .