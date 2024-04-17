Миронову готовы предложить контракт в «Ак Барсе» и «Автомобилисте» («Матч ТВ»)

Теги Ак Барс Спартак Автомобилист возможные переходы КХЛ Динамо Андрей Миронов Матч ТВ Хоккей

Андрей Миронов может перейти в «Ак Барс» или «Автомобилист».

Как сообщает «Матч ТВ», у капитана «Динамо» есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

«Спартак» – один из возможных вариантов, но окончательного решения хоккеист или его представители пока не приняли. Защитнику также готовы предложить контракт в «Ак Барсе» и «Автомобилисте».

Срок контракта Андрея Миронова с «Динамо» истекает 30 апреля.

Во вторник представители защитника встречались с руководством клуба по поводу подписания нового соглашения. По данным телеканала, стороны не пришли к единому решению, но у команды еще есть время, чтобы принять один из вариантов хоккеиста.

Миронов провел 11 полных сезонов в «Динамо». Хоккеист дебютировал за клуб в сезоне-2012/13.

В нынешнем сезоне он провел 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 13» и среднем игровом времени 19:35.

В плей-офф хоккеист сыграл 10 игр и не отметился результативными действиями при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 20:34. 

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14 комментариев
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В москве остагется дом есть дом.
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Андрей, иди в казанское Динамо) так сказать, проторенной дорожкой 😁
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Ответ ввввввв
Если Автомобилист, то смею предположить, что либо с Осиповым расторгнут контракт, либо с Баранцевым. В принципе Миронов будет поинтереснее вариант
В дополнение: Михаил Зислис пишет, что все уже решено и согласовано со Спартаком, Матч ТВ могут заявлять все что угодно
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Если Автомобилист, то смею предположить, что либо с Осиповым расторгнут контракт, либо с Баранцевым. В принципе Миронов будет поинтереснее вариант
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Андрей явно провалил серию с Трактором, именно его роль была незаметна с достаточно ограниченным КПД в защите. Я думаю, переход в АБ или Авто будет хорошей встряской нежели подписание контракта со Спартаком - это принцип.
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У Миронова конечно будет немало вариантов, но если Спартак его все-таки подпишет, то это будет безусловная удача менеджмента, при том что красно-белые больше 40 никому не дают, только у Голдобина 45...
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Чем дальше от Москвы тем лучше для него.
Андрею надо выйти из зоны комфорта, перезагрузится.
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Надеюсь, две легенды Колорадо будут играть в одной паре (нет)
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Это возможно. Если переедут в Москву)) Миронов не собирается ехать в другой город)) А сейчас звучит песня Муслима Магомаева....
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Вот зачем он АБ хватит подбирать весь нелеквид Валиуллину пора освобождать свой пост.
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отлично агент играет в хоккей
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Ответ Vatokatya
Андрей, иди в казанское Динамо) так сказать, проторенной дорожкой 😁
в потом, в пред пенсионный возраст, проситься обратно хоть на какую-нибудь должность
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