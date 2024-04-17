Миронову готовы предложить контракт в «Ак Барсе» и «Автомобилисте» («Матч ТВ»)

Андрей Миронов может перейти в «Ак Барс» или «Автомобилист».

Как сообщает «Матч ТВ», у капитана «Динамо» есть несколько вариантов продолжения карьеры.

«Спартак» – один из возможных вариантов, но окончательного решения хоккеист или его представители пока не приняли. Защитнику также готовы предложить контракт в «Ак Барсе» и « ».

Срок контракта с «Динамо» истекает 30 апреля.

Во вторник представители защитника встречались с руководством клуба по поводу подписания нового соглашения. По данным телеканала, стороны не пришли к единому решению, но у команды еще есть время, чтобы принять один из вариантов хоккеиста.

Миронов провел 11 полных сезонов в «Динамо». Хоккеист дебютировал за клуб в сезоне-2012/13.

В нынешнем сезоне он провел 66 матчей в Фонбет чемпионате и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 13» и среднем игровом времени 19:35.

В плей-офф хоккеист сыграл 10 игр и не отметился результативными действиями при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 20:34.

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