Миронов об уходе из «Динамо»: «Решение связано с отношением ко мне. Был готов упасть по финансовым условиям, чтобы остаться. Но нормального общения с менеджментом не произошло»

Андрей Миронов рассказал, почему покинул московское «Динамо».

29-летний защитник провел 11 полных сезонов в составе бело-голубых. Он рекордсмен клуба по числу сыгранных матчей – 644 игры.

Вчера срок действия договора с «Динамо» истек. Сегодня «Спартак» объявил о подписании контракта с Мироновым.

– Известно, что ранее вы несколько раз отказались от более выгодных в финансовом плане предложений, в частности ЦСКА и «Ак Барса».

– Два года назад хорошее предложение я получил от « », но снова решил пойти навстречу « » и остался. Хотя после моего возвращения из Северной Америки в 2018-м при каждом следующем контракте моя зарплата уменьшалась.

Это к вопросу о том, что я сейчас якобы выбрал исключительно деньги.

– Неужели нельзя было еще раз пойти на компромисс?

– Мое решение в первую очередь связано с отношением ко мне в клубе. Со стороны руководства «Динамо» желания найти устраивающее обе стороны решение я так и не увидел.

– Вас дискриминировали?

– Нет (смеется). На протяжении всего сезона я ждал каких-то предложений со стороны менеджмента. Даже сам пытался инициировать переговоры. Обещания были, но до конкретного разговора дело за несколько месяцев так и не дошло.

– С другими ведущими игроками «Динамо» вопрос о продлении контрактов тоже решался в конце сезона, а Никита Гусев до сих пор не подписал нового соглашения.

– У меня очень непростая семейная ситуация, связанная с тем, что надо заранее смотреть в будущее. Хотелось определенности, а не постоянного откладывания дел на потом.

– В итоге вам все-таки сделали предложение.

– Однако никакого обсуждения фактически не было. Согласитесь, что переговорный процесс должен проходить иначе?

– Спорить с этим трудно. В чем проблема встретиться и пообщаться?

– Не знаю. Я хотел пообщаться, связывался и с главным тренером Алексеем Николаевичем Кудашовым, и с . На словах было все нормально. Они обещали разобраться. Я ждал от них обратной связи. Но, видимо, что-то не срослось.

– Вы же не договорились со «Спартаком» за спиной?

– Нет, о предложении, которое я могу получить в «Спартаке», в «Динамо» давно и прекрасно знали. Повторяйте условия и оставляйте – я такого ультиматума не ставил. У динамовского менеджмента было время, чтобы подумать и понять, что делать со мной дальше. Однако на столе осталось только первоначальное предложение.

Я ведь у « » не выбивал какие-то немыслимые условия. Там просто повторили мой последний контракт с «Динамо». Скажу больше: был готов немного упасть по финансовым условиям, чтобы остаться. Но нормального общения у нас с динамовским менеджментом так и не произошло, – сказал защитник .