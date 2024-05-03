Сопин о Гусеве: «В России он будет выступать только в «Динамо». Мы согласовали все нюансы по контракту. Понятийно ударили по рукам, но бумаги не подписаны»

Теги Алексей Сопин НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Сопин рассказал о переговорах с Никитой Гусевым.

Срок соглашения игрока с «Динамо» истек 30 апреля. 

– Как обстоят дела в переговорах с Никитой Гусевым? Были слухи, что он в НХЛ собирается.

– С Никитой мы в принципе согласовали недели две назад все нюансы по контракту – и финансовую сторону, и срок действия. Понятийно мы ударили по рукам.

Есть определенные моменты: если проследить за его карьерой, вы увидите, что он обычно не торопится, выдерживает паузу небольшую, что на льду, что в жизни. У нас есть с ним договоренность, но бумаги не подписаны.

По поводу его стремления играть в НХЛ: наверное, многие хоккеисты мечтают там играть, не могу ничего конкретного сказать по поводу его перспектив и шансов вернуться туда. Договоренность у нас с ним такая, что в России он будет выступать только в «Динамо», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

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4 комментария
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Опять по понятиям, что там за публика рулит клубом правоохренительных органов.
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Главное, чтобы не получилось как с тренером Сибири, с которым тоже договорились, а через пару дней его подписал АБ😁
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