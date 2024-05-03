Сопин о Гусеве: «В России он будет выступать только в «Динамо». Мы согласовали все нюансы по контракту. Понятийно ударили по рукам, но бумаги не подписаны»

Алексей Сопин рассказал о переговорах с Никитой Гусевым.

Срок соглашения игрока с «Динамо» истек 30 апреля.

– Как обстоят дела в переговорах с ? Были слухи, что он в собирается.

– С Никитой мы в принципе согласовали недели две назад все нюансы по контракту – и финансовую сторону, и срок действия. Понятийно мы ударили по рукам.

Есть определенные моменты: если проследить за его карьерой, вы увидите, что он обычно не торопится, выдерживает паузу небольшую, что на льду, что в жизни. У нас есть с ним договоренность, но бумаги не подписаны.

По поводу его стремления играть в НХЛ: наверное, многие хоккеисты мечтают там играть, не могу ничего конкретного сказать по поводу его перспектив и шансов вернуться туда. Договоренность у нас с ним такая, что в России он будет выступать только в «Динамо», – сказал спортивный директор « » .