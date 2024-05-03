Спортдиректор «Динамо» о Радулове: «Мы общались. Тема не совсем закрыта, но лежит на полке и уже давно не обсуждается. Мы не нашли точек соприкосновения»

Теги Ак Барс возможные переходы Алексей Сопин Александр Радулов КХЛ Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Сопин рассказал о переговорах «Динамо» с Александром Радуловым.

Срок соглашения игрока с «Ак Барсом» истек 30 апреля.

– Была информация, что «Динамо» интересуется Радуловым. Выходили ли вы на представителей Александра? Был какой-то интерес к нему у вас?

– Мы общались с представителями Александра и с Александром. В данный момент эта тема пока не совсем закрыта, но лежит на полке и уже давно не обсуждается.

– По чьей инициативе?

– По обоюдной, пока мы не нашли точек соприкосновения. И я так понял, Александр разговаривает еще с «Ак Барсом» или с другими клубами.

Пока это такая вялотекущая история, которая лежит и не двигается, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

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1 комментарий
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если радулов не будет откатывать процентов, этак, 70 от зарплаты, то я вообще не понимаю зачем какому-либо клубу его подписывать
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