Спортдиректор «Динамо» о Радулове: «Мы общались. Тема не совсем закрыта, но лежит на полке и уже давно не обсуждается. Мы не нашли точек соприкосновения»
Алексей Сопин рассказал о переговорах «Динамо» с Александром Радуловым.
Срок соглашения игрока с «Ак Барсом» истек 30 апреля.
– Была информация, что «Динамо» интересуется Радуловым. Выходили ли вы на представителей Александра? Был какой-то интерес к нему у вас?
– Мы общались с представителями Александра и с Александром. В данный момент эта тема пока не совсем закрыта, но лежит на полке и уже давно не обсуждается.
– По чьей инициативе?
– По обоюдной, пока мы не нашли точек соприкосновения. И я так понял, Александр разговаривает еще с «Ак Барсом» или с другими клубами.
Пока это такая вялотекущая история, которая лежит и не двигается, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.