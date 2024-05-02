Личка о погоне Овечкина за Гретцки: «Он побьет рекорд в следующем году, если будет здоров. «Динамо» могло бы раньше этого стать чемпионом, если бы у нас сейчас получилось»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Уэйн Гретцки Динамо Москва НХЛ Марцел Личка Хоккей

Марцел Личка высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Что случится раньше: Овечкин побьет рекорд Гретцки или «Динамо» станет чемпионом?

– Сейчас, если бы у нас получилось, мы бы могли раньше стать чемпионами, чем Овечкин побьет свой рекорд.

Но если Саша так и продолжит играть, то в следующий год он достигнет рекорда Гретцки. Если будет здоров, – сказал главный тренер футбольного «Динамо» Марцел Личка.

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11 комментариев
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Фанатов Динамо другое 2-е место волнует и почему команда не летит даже пока на 3-е!
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вот и устройте соревнование между собой - Овечкин раньше побьет рекорд Грецки или ФК Динамо раньше станет чемпионом..
я бы поставил на Овечкина, парень реально хоть на поле играет, а не дурака валяет..
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Ответ Позитивный
Правильные слова умного человека. Если Ови будет здоров то он реально может перегнать уже в следующем сезоне. Теперь о Динамо. Бронзовые медали, это программа минимум на данный момент . Вероятность 75%. Серебро также реально, но это будет решено в последнем туре этого сезона . Вероятность 45%. Что касается золота, то это будет, если случится чудо, и Динамо выиграет все игры , Зенит потеряет три очка . Вероятность 5%. Что касается поражений от Спартака, то вчерашнее хоть в очередной раз и огорчило, но может даже к лучшему, пусть Зенит за кубок бьется…..
пятое место в контракте, быть в пятерке в этом сезоне..
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