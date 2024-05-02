Личка о погоне Овечкина за Гретцки: «Он побьет рекорд в следующем году, если будет здоров. «Динамо» могло бы раньше этого стать чемпионом, если бы у нас сейчас получилось»
Марцел Личка высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Что случится раньше: Овечкин побьет рекорд Гретцки или «Динамо» станет чемпионом?
– Сейчас, если бы у нас получилось, мы бы могли раньше стать чемпионами, чем Овечкин побьет свой рекорд.
Но если Саша так и продолжит играть, то в следующий год он достигнет рекорда Гретцки. Если будет здоров, – сказал главный тренер футбольного «Динамо» Марцел Личка.
я бы поставил на Овечкина, парень реально хоть на поле играет, а не дурака валяет..