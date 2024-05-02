Личка о погоне Овечкина за Гретцки: «Он побьет рекорд в следующем году, если будет здоров. «Динамо» могло бы раньше этого стать чемпионом, если бы у нас сейчас получилось»

Марцел Личка высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (853 шайбы), уступая лишь (894).

– Что случится раньше: побьет рекорд Гретцки или «Динамо» станет чемпионом?

– Сейчас, если бы у нас получилось, мы бы могли раньше стать чемпионами, чем Овечкин побьет свой рекорд.

Но если Саша так и продолжит играть, то в следующий год он достигнет рекорда Гретцки. Если будет здоров, – сказал главный тренер футбольного « » Марцел Личка.