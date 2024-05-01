Овечкин о погоне за Гретцки: «Нужно еще 42 гола. Довольно долгий путь, но это возможно, если я буду здоров»

Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (853 шайбы), уступая лишь (894).

«Я всегда говорю одно и то же: если у меня получится, будет здорово, но нужно еще 42 гола.

Это довольно долгий путь, но это возможно, если я буду здоров», – сказал 38-летний капитан « » .