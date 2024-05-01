Овечкин о погоне за Гретцки: «Нужно еще 42 гола. Довольно долгий путь, но это возможно, если я буду здоров»
Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Я всегда говорю одно и то же: если у меня получится, будет здорово, но нужно еще 42 гола.
Это довольно долгий путь, но это возможно, если я буду здоров», – сказал 38-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
И здоровья побольше !