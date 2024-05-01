Овечкин о погоне за Гретцки: «Нужно еще 42 гола. Довольно долгий путь, но это возможно, если я буду здоров»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Я всегда говорю одно и то же: если у меня получится, будет здорово, но нужно еще 42 гола.

Это довольно долгий путь, но это возможно, если я буду здоров», – сказал 38-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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17 комментариев
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Удачи, Александр !
И здоровья побольше !
+30
-8
+22
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Удачи, Александр ! И здоровья побольше !
и пару толковых центров...
+16
-3
+13
Ответ Crenk
По совокупности шайб в регулярном и плей -офф Грецкий так или иначе останется на вершине
АХАХАХА,мантра #2,дальше,что будет?)
+9
-1
+8
Ещё бы центра толкового!
+4
-1
+3
Это будет легендарно - когда он побьет рекорд
+10
-8
+2
Ответ Crenk
По совокупности шайб в регулярном и плей -офф Грецкий так или иначе останется на вершине
И что? Разве этот рекорд не станет легендарным из-за этого?
+2
0
+2
Ответ xQcoW
С таким деградирующим и эгоистичным "лидером" только барахтаться в нижней части таблицы. Ему важнее собственные циферки, чем успехи команды. Вашик пока не избавятся от этого старого якоря так и будут в своем болоте еще долгие годы.
Какие якоря мешают половине лиги выходить в плей-офф?
+3
-1
+2
Было бы классно в следующем сезоне решить вопрос!
+6
-5
+1
Михалыч, не 42, а 47 ... до клуба 900
+1
0
+1
Ответ Odissey ru
и пару толковых центров...
Хоть бы одного)
+1
0
+1
Ответ Crenk
По совокупности шайб в регулярном и плей -офф Грецкий так или иначе останется на вершине
Очень рано расчехлил этот аргумент, ещё всё, что угодно может случится, хотя возможно у хейтеров стадия полного принятия, что рекорд будет побит.
+1
0
+1
Ответ paha
Это будет легендарно - когда он побьет рекорд
По совокупности шайб в регулярном и плей -офф Грецкий так или иначе останется на вершине
+5
-5
0
Ответ xQcoW
С таким деградирующим и эгоистичным "лидером" только барахтаться в нижней части таблицы. Ему важнее собственные циферки, чем успехи команды. Вашик пока не избавятся от этого старого якоря так и будут в своем болоте еще долгие годы.
Если бы Барри не убрали, то Вашингтон был бы где надо. Овечкин тащит команду даже в 38. Даже по гол+пас тащит команду. Несмотря на то что давно расстались с множеством лидеров команды. Кстати , что больше похоже на то что команду руководство омолаживает...
+1
-1
0
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