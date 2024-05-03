Подконицки, Макрицкий и Селиверстов остались в тренерском штабе «Авангарда». Жигарев стал тренером вратарей

Теги Авангард Амур переходы Алексей Жигарев Андрей Подконицки Алексей Селиверстов КХЛ Вячеслав Макрицкий Хоккей

«Авангард» сообщил о перестановках и новых назначениях в тренерском штабе.

«Тренером по работе с вратарями назначен Алексей Жигарев, работавший в прошлом сезоне в «Амуре». С ним заключен контракт на два года.

Контракт на один год заключен с тренером-видеооператором Андреем Цайслером, перешедшим в главную команду из «Омских Крыльев». Олега Новицкого клуб благодарит за работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Также продлены контракты сроком на два года каждый:

Андрей Подконицки, старший тренер;
Вячеслав Макрицкий, тренер по физической подготовке;
Алексей Селиверстов, ассистент тренера по физической подготовке», – говорится в телеграм-канале омичей. 

2 комментария
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Где Свитов
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Бобкова таки кинули с тренером, наверное обидно. Но вообще интересно, ждём прогресса от Мишурова, потому что последние годы топчется на одном месте с детскими идентичными ошибками.

Ну и помимо того, что Свитов, видимо, имеет действующий контракт и просто хороший человек, а кто будет работать с защитниками?
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