Подконицки, Макрицкий и Селиверстов остались в тренерском штабе «Авангарда». Жигарев стал тренером вратарей

«Авангард» сообщил о перестановках и новых назначениях в тренерском штабе.

«Тренером по работе с вратарями назначен Алексей Жигарев, работавший в прошлом сезоне в «Амуре». С ним заключен контракт на два года.

Контракт на один год заключен с тренером-видеооператором Андреем Цайслером, перешедшим в главную команду из «Омских Крыльев». Олега Новицкого клуб благодарит за работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Также продлены контракты сроком на два года каждый:

Андрей Подконицки, старший тренер;

Вячеслав Макрицкий, тренер по физической подготовке;

Алексей Селиверстов, ассистент тренера по физической подготовке», – говорится в телеграм-канале омичей.