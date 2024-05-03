Соловьев вернулся в «Авангард» из «Адмирала»: «Алексей существенно прибавил в солидности и уверенности»

Алексей Соловьев вернулся в «Авангард» из «Адмирала».

29-летний защитник подписал с омским клубом контракт на два года.

В сезоне-2020/21 хоккеист уже выступал за «Авангард» и стал обладателем Кубка Гагарина.

Прошлый регулярный чемпионат Соловьев провел в составе «Адмирала». На его счету 66 матчей и 20 (6+14) очков при полезности «минус 22».

«Мы хорошо знаем игрока, он является отличным примером правильного отношения к делу: это касается и подготовки к матчам, и тренировочного процесса, и поведения в раздевалке.

В игровом плане Алексей существенно прибавил, прежде всего, в солидности и уверенности, может проявить себя и в атаке, и в обороне», – написал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.