Кожевников о вылете «Вашингтона»: «Ничего сверхъестественного. Было ясно, что клуб не выдержит в таком темпе и ритме. «Рейнджерс» на голову сильнее»

Александр Кожевников высказался о вылете «Вашингтона» из плей-офф.

Клуб проиграл « » со счетом 0-4 в серии первого раунда.

– Что думаете о вылете «Вашингтона» из плей-офф?

– Он и должен был вылететь. Там соперник на голову сильнее. Ничего здесь сверхъестественного нет.

Я понимаю, если б «Вашингтон» рвал там всех и вдруг проиграл. Этого же не было. Было ясно всем, что «Вашингтон» не выдержит в таком темпе и ритме.

– У «Вашингтона» не было ни шанса?

– Не было. Я сразу сказал, что маловероятно, что « » пройдет «Рейнджерс», – сказал двукратный олимпийский чемпион .