Кожевников о вылете «Вашингтона»: «Ничего сверхъестественного. Было ясно, что клуб не выдержит в таком темпе и ритме. «Рейнджерс» на голову сильнее»
Александр Кожевников высказался о вылете «Вашингтона» из плей-офф.
Клуб проиграл «Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии первого раунда.
– Что думаете о вылете «Вашингтона» из плей-офф?
– Он и должен был вылететь. Там соперник на голову сильнее. Ничего здесь сверхъестественного нет.
Я понимаю, если б «Вашингтон» рвал там всех и вдруг проиграл. Этого же не было. Было ясно всем, что «Вашингтон» не выдержит в таком темпе и ритме.
– У «Вашингтона» не было ни шанса?
– Не было. Я сразу сказал, что маловероятно, что «Вашингтон» пройдет «Рейнджерс», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.