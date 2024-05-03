Кожевников о вылете «Вашингтона»: «Ничего сверхъестественного. Было ясно, что клуб не выдержит в таком темпе и ритме. «Рейнджерс» на голову сильнее»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Александр Кожевников Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников высказался о вылете «Вашингтона» из плей-офф.

Клуб проиграл «Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии первого раунда.

– Что думаете о вылете «Вашингтона» из плей-офф?

– Он и должен был вылететь. Там соперник на голову сильнее. Ничего здесь сверхъестественного нет.

Я понимаю, если б «Вашингтон» рвал там всех и вдруг проиграл. Этого же не было. Было ясно всем, что «Вашингтон» не выдержит в таком темпе и ритме.

– У «Вашингтона» не было ни шанса?

– Не было. Я сразу сказал, что маловероятно, что «Вашингтон» пройдет «Рейнджерс», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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2 комментария
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О, Ларин, оказывается, и Национальную хоккейную лигу смотрит... Но толку от этого больше не становится: как был псевдожурналистом, так и остается. Ну и в показаниях путается: если посмотреть по тегам "А. Кожевников", то нигде нет прогноза о том, что "Кэпиталз" проиграют "Рейнджерс", единственный комментарий об этой паре - от 30 апреля - был постфактум (то есть на тот момент серия уже завершилась).
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Если бы был хотя бы не свип - Кожева заявил бы, что Овечкин в одного почти вытащил команду
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