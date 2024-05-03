Нюландер – 1-й игрок «Торонто» за 20 лет с дублем в победном матче плей-офф при угрозе вылета

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли Джо Нуиндайк НХЛ Вильям Нюландер Хоккей

Вильям Нюландер сделал дубль в 6-м матче серии с «Бостоном» (2:1, 3-3).

Шведский форвард «Лифс» был признан второй звездой шестого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Брюинс». 

Он стал первым игроком канадского клуба за 20 лет, забросившим 2 шайбы в победном матче плей-офф при угрозе вылета. 

В 2004 году Джо Нуиндайк сделал дубль в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой» (4:1, 4-3). 

Нюландер провел свой третий матч в текущем плей-офф. В первых двух играх он остался без очков. 

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3 комментария
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7 игра: Самсонов и Мэттьюс в старте😬😬
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Молодес, включился вовремя, давай и 7 матч также
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На самом деле Ныландер лучший игрок Торонто. Да, Мэттьюс лучший снайпер и так далее по списке, Марнер распасовщик и прочее. Но затем придет ПО. Это не касается Ньюллы. Кроме того Марнеру нужно искать определенных партнёров. Мне он вообще напоминает Годро.
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