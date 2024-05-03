Нюландер – 1-й игрок «Торонто» за 20 лет с дублем в победном матче плей-офф при угрозе вылета

Вильям Нюландер сделал дубль в 6-м матче серии с «Бостоном» (2:1, 3-3).

Шведский форвард «Лифс» был признан второй звездой шестого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Брюинс».

Он стал первым игроком канадского клуба за 20 лет, забросившим 2 шайбы в победном матче плей-офф при угрозе вылета.

В 2004 году сделал дубль в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой» (4:1, 4-3).

Нюландер провел свой третий матч в текущем плей-офф. В первых двух играх он остался без очков.