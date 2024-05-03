Вратарь «Торонто» Уолл отразил 22 из 23 бросков «Бостона» в 6-м матче серии, став 1-й звездой. До шатаута не хватило 0,1 секунды

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Илья Самсонов Джозеф Уолл Хоккей

Вратарь «Торонто» Джозеф Уолл отразил 22 из 23 бросков «Бостона» в 6-м матче.

«Лифс» обыграли «Брюинс» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1, 3-3). 

25-летний вратарь канадского клуба вышел в старте во 2-й игре подряд и был признан первой звездой. Илья Самсонов был запасным вратарем.

В текущем плей-офф у Уолла 2 победы в 3 играх при 96,4% сэйвов и коэффициенте надежности 0,86.

Сегодня американцу не хватило 0,1 секунды до шатаута – Морган Гики поразил ворота чуть раньше сирены. 

6 комментариев
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Четвертый старт в ПО и в четвертый раз это был матч навылет. Впервые в истории НХЛ такое.
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Потащил так потащил! Обидно за шутаут, но уровень шикарный выдал второй матч подряд.
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Выходит защита Торонто полное дно только когда на воротах Самсонов. По мнению здешних экспертов.
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Нюлендер показал кто MVP этого Торонто
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Бостон может быть наказан за то что выбрали Торонто. А могли бы уже готовиться ко второму раунду...
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Несколько раз неплохо подтащил. И хорошо что Листья взяли игру, 1 бросок в створ к середине матча это треш какой-то, надо за такое наказывать.
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