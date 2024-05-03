Вратарь «Торонто» Уолл отразил 22 из 23 бросков «Бостона» в 6-м матче серии, став 1-й звездой. До шатаута не хватило 0,1 секунды

Вратарь «Торонто» Джозеф Уолл отразил 22 из 23 бросков «Бостона» в 6-м матче.

«Лифс» обыграли «Брюинс» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1, 3-3).

25-летний вратарь канадского клуба вышел в старте во 2-й игре подряд и был признан первой звездой. Илья Самсонов был запасным вратарем.

В текущем плей-офф у Уолла 2 победы в 3 играх при 96,4% сэйвов и коэффициенте надежности 0,86.

Сегодня американцу не хватило 0,1 секунды до шатаута – Морган Гики поразил ворота чуть раньше сирены.