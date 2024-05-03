Карпухин о нужности матчей «России 25»: «Мы как шоумены, работаем в сфере услуг. Наша роль – дать людям эмоции. Сейчас вдвойне важно радовать их победами»

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Илья Карпухин высказался о нужности матчей «России 25» .

Команда под руководством Романа Ротенберга начала свое выступление в Лига Ставок Большом Туре сборной с победы над Казахстаном (1:0). 

– Щемит в душе, что вы бы тоже могли поехать на чемпионат мира после такого хорошего сезона в «Тракторе»?

– Я такой человек, что не могу и не хочу думать о том, на что не могу повлиять. Сейчас такая ситуация, действуем в тех реалиях, которые есть. Нас не пускают на чемпионат мира, и мы хотим выжать максимум из того, что есть. Дать людям эмоции, чтобы они поболели, покричали. 

Мы шоумены, работаем в сфере услуг. Наша роль – дать людям эмоции. Да, нет чемпионата мира. Да, нас не пускают на большие турниры. Но мы в любом случае должны проводить такие турниры, готовиться к выходу на большую арену.

Понятно, что там состав в основном будет другой, но все механизмы должны быть смазаны. Можно сравнить с автомобилем, который стоит в гараже, его нужно постоянно навещать, смазывать детали, сдувать пылинки. Этот турнир дает такую возможность. 

Вторая важная роль этих матчей – дать людям эмоции. Мы как шоумены должны это делать, чтобы люди приходили на арены, покричали. Особенно сейчас, в такой сложной ситуации, вдвойне важно радовать людей победами, – сказал Карпухин

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1 комментарий
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Таккой вот шоубизнес ###### маза фака.
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