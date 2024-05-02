Плешков о звании лучшего игрока матча с Казахстаном: «Кепочку, полотенчико и носки подарили. Кумыса не дали, пожадничали, наверное»
Артемий Плешков высказался после победы над Казахстаном (1:0).
– Артемий, поздравляем с победой. Вроде бы по счету непростая игра, но с трибуны показалось, что игра сборной практически налажена.
– Сначала не вкатились, было тяжеловато, вдобавок, вратарь у соперника сыграл хорошо. Будем исправлять ошибки, выходить на следующую игру и забивать больше.
– А в чем ошибки были?
– В общем-то все хорошо. Микроошибки у всех были, это нормально. Разберем, подумаем. В общем и правда хорошо играли.
– А был какой-то мандраж? Все-таки международный матч. Удалось прочувствовать атмосферу?
– Конечно, удалось. Все равно нервозно, думаю, любой вратарь будет переживать перед такой игрой. Слава богу, хорошо сыграли, выиграли, ребята реально помогли. Интересно сыграть на таком уровне, с такой командой. Эмоции положительные.
– Главный тренер дал вам высшую оценку. Все-таки сыграть дебютный матч на ноль – это достижение.
– Согласен, это хорошо. Главное, что выиграли. Надо уже забывать, готовиться к следующим играм.
– Лучшим игрокам матча дарят сувениры. Что подарили вам?
– Кепочку, полотенчико, носки. Кумыса не дали, пожадничали, наверное. Шучу, все равно спасибо, – сказал вратарь.