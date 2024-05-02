Карпухин о «России 25»: «Не важно, Казахстан перед нами, Канада или США, задача – побеждать, радовать болельщиков»

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Илья Карпухин высказался перед стартом майского турне сборной «России 25».

– Отличное настроение перед стартом матчей. Стал на год мудрее, опытнее. Команда чуть-чуть поменялась, но это все равно та же сборная России.

Уже, честно говоря, с нетерпением ждем матчей, есть определенное предстартовое волнение. Очень хотим победить во всех играх.

И не важно, перед нами Казахстан, Беларусь, Канада или США, наша задача – побеждать всех, радовать болельщиков, которых очень много.

– Наверняка за прошлый год хочется взять реванш у белорусов?

– Конечно. Вдвойне хочется обыграть соперника, которому уступили в прошлом году. Главное – не сбиваться на эти эмоции, а делать правильные вещи, – сказал защитник сборной «России 25» Илья Карпухин.

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1 комментарий
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Это просто красивые слова.
На самом деле статус соперника играет очень большую роль в разработке плана игры. Не может быть одинакового настроя на игру с сильным соперником и середнячком.
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