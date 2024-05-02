Илья Карпухин высказался перед стартом майского турне сборной «России 25».

– Отличное настроение перед стартом матчей. Стал на год мудрее, опытнее. Команда чуть-чуть поменялась, но это все равно та же сборная России.

Уже, честно говоря, с нетерпением ждем матчей, есть определенное предстартовое волнение. Очень хотим победить во всех играх.

И не важно, перед нами , Беларусь, или США, наша задача – побеждать всех, радовать болельщиков, которых очень много.

– Наверняка за прошлый год хочется взять реванш у белорусов?

– Конечно. Вдвойне хочется обыграть соперника, которому уступили в прошлом году. Главное – не сбиваться на эти эмоции, а делать правильные вещи, – сказал защитник сборной «России 25» .