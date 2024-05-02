Ротенберг про 1:0 с Казахстаном: «Хочется забивать больше. Надо работать над завершением. Вскрыть их плотную оборону непросто»

Теги Локомотив Автомобилист Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Sports – Казахстан сборная России U25 Хоккей

Романа Ротенберга не устроило количество голов в матче «России 25» с Казахстаном.

В четверг сборная «Россия 25» обыграла Казахстан в рамках первого матча майского турне со счетом 1:0. Победную шайбу забросил капитан россиян Василий Глотов.

– Тяжелая игра для нас. Потеряли игровой тонус по понятным причинам, давно не выходили на лед. Ребята сыграли самоотверженно, но не все получалось.

Соперник готовится к чемпионату мира, нам было непросто. Хотели доказать делом, что мы достойны быть участником чемпионата мира. Всю страну с победой! Сегодня в этой игре родилась новая команда.

– Что не получалось?

– Конечно, хочется забивать больше. Надо работать над завершением. Но когда нет тонуса, забить сложнее. Тем более Казахстан играет как «Локомотив», как «Автомобилист», вскрыть такую плотную оборону было непросто.

Надо больше остроты. Когда появится острота, тогда будем больше забивать, – сказал главный тренер сборной «Россия 25». 

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Чтобы забивать больше - надо играть с Таджикистаном
+30
0
+30
Смотрел матч -трибуны пустые, а Роман говорил интерес будет невиданный.
+20
-1
+19
Они нам нолик мы им голик.
+13
-2
+11
Ответ Алексей Тор
Смотрел матч -трибуны пустые, а Роман говорил интерес будет невиданный.
Больше такое не смотри)))
+8
0
+8
Ответ El Cazador
В спорте это не так работает
Ротен ты чтоль?
+8
-1
+7
Только что с улицы - толпы болельщиков ходят по улицам и обнимаются! Многие братаются! Объединяют победы россиян, объединяют, черт подери - как и планировали!
+5
0
+5
Ответ Алексей Тор
Смотрел матч -трибуны пустые, а Роман говорил интерес будет невиданный.
Нашёл кому верить.
+5
0
+5
El Cazador, под этим аком сто пудов сам Ромка сидит)
+5
0
+5
Тем более Казахстан играет как «Локомотив», как «Автомобилист», вскрыть такую плотную оборону было непросто
______________
Тут намедни один тренер успешно вскрыл оборону и тех, и других, но пока только лишь раз кубок взял и в целом такой же коуч, с ним на связи, но впрочем это уже совсем другая история :)
+7
-2
+5
Если у Казахстана с одним голом выиграли ,то что было бы по счёту , если бы играли с остальными соперниками участниками ЧМ ?
+6
-1
+5
"Хочется забивать больше"
Рома, пожалуйста, забей! На хоккей!
+4
0
+4
После прошлогодней серии Ротен говорил, что хоккей смотрела вся страна.
То есть предел роста популярности исчерпан?
+3
0
+3
Он реально думает, что Это смотрит "вся страна"?
+3
0
+3
Ответ Евгений Аулин
Чтобы забивать больше - надо играть с Таджикистаном
Не факт, у тех есть план, и они его придерживаются ))
+3
-1
+2
Ответ Al Al
После прошлогодней серии Ротен говорил, что хоккей смотрела вся страна. То есть предел роста популярности исчерпан?
Нет. Весь мир заставим мы смотреть.
+1
0
+1
Ответ Al Al
После прошлогодней серии Ротен говорил, что хоккей смотрела вся страна. То есть предел роста популярности исчерпан?
нет, смотрит весь мир. несмотря на то , что замерзает, есть нечего. но благодаря этой феерической победе, теперь приползут так как завидуют
+1
0
+1
Ответ ИглесиасХулио
Больше такое не смотри)))
Смотрел за казахом Бреусом он у нас за Торпедо-Чайку гоняет.
+1
0
+1
Ответ Огюст
Если у Казахстана с одним голом выиграли ,то что было бы по счёту , если бы играли с остальными соперниками участниками ЧМ ?
Да ничего бы не было… Из этого состава поехали бы 2-3 человека от силы.
Из НХЛ уже освободись Сорокин, Варламов, Василевский; Романов, Проворов, Зуб, Гавриков, Минтюков; Наместников, Малкин, Овечкин, Кучеров, Капризов, Бучневич.
Поехали бы «спасать Родину»
+1
0
+1
А вот он уровень то, ромочка!!! Казахстан наш уровень!!!!
+1
0
+1
Казахи играли как Реал, мы как Ман Сити, только с остротой, поэтому забили.
Сейчас главное не расслабляться и улучшить детали к следующим играм, звенья наиграть.
Хочется всухую выиграть в серию.
Всех с победой в стране!
+1
0
+1
Шо, опять; родили новую команду? Тогда зачем вспоминать о прошлых,...
0
0
0
Хочется одного тебя не слышать и не видеть , пусть папа тебя на луну отправит будешь там луноходом с клюшкой ходить!!!
0
0
0
Мне кажется Ромка просто рофлит с глубинных своими постами/словами/действиями. Тип мы невыкупаем трехслойную от этого гражданина мира.
0
0
0
Скоро будет гонять нашу сборную постоянно, а не только за торпедо
0
0
0
Мне все интересно, чтоб он говорил про оборону Канады или Финляндии, если для него казахи уже крепкая оборонительная команда.
0
0
0
Ответ Алексей Тор
Смотрел матч -трибуны пустые, а Роман говорил интерес будет невиданный.
Я только из этой новости узнал, что матч был сыгран, о чем ты
0
0
0
У Роман Борисыча теперь психологическая травма после Автомобилиста.
5 лет от ЦСКА лечился, а в этом сезоне новый удар в спину
+1
-1
0
Хочется тебя никогда не слышать больше.
0
0
0
Не смотрел матч. Надо поискать обзор, составы имеют большое значение.
1:0 самый идеальный счет. По моему прогнозу Казахстан в выставочном турнире должен проиграть сб. России и выиграть у сб. Беларуси, сб. Беларуси должна выиграть у сб. России.
Казахстан не мог проиграть дома с разгромным счетом.
То что он играл от обороны это естественно, так как сборная России сильнее в принципе и играет от нападения.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий