Ротенберг про 1:0 с Казахстаном: «Хочется забивать больше. Надо работать над завершением. Вскрыть их плотную оборону непросто»
Романа Ротенберга не устроило количество голов в матче «России 25» с Казахстаном.
В четверг сборная «Россия 25» обыграла Казахстан в рамках первого матча майского турне со счетом 1:0. Победную шайбу забросил капитан россиян Василий Глотов.
– Тяжелая игра для нас. Потеряли игровой тонус по понятным причинам, давно не выходили на лед. Ребята сыграли самоотверженно, но не все получалось.
Соперник готовится к чемпионату мира, нам было непросто. Хотели доказать делом, что мы достойны быть участником чемпионата мира. Всю страну с победой! Сегодня в этой игре родилась новая команда.
– Что не получалось?
– Конечно, хочется забивать больше. Надо работать над завершением. Но когда нет тонуса, забить сложнее. Тем более Казахстан играет как «Локомотив», как «Автомобилист», вскрыть такую плотную оборону было непросто.
Надо больше остроты. Когда появится острота, тогда будем больше забивать, – сказал главный тренер сборной «Россия 25».
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Тут намедни один тренер успешно вскрыл оборону и тех, и других, но пока только лишь раз кубок взял и в целом такой же коуч, с ним на связи, но впрочем это уже совсем другая история :)
Рома, пожалуйста, забей! На хоккей!
То есть предел роста популярности исчерпан?
Из НХЛ уже освободись Сорокин, Варламов, Василевский; Романов, Проворов, Зуб, Гавриков, Минтюков; Наместников, Малкин, Овечкин, Кучеров, Капризов, Бучневич.
Поехали бы «спасать Родину»
Сейчас главное не расслабляться и улучшить детали к следующим играм, звенья наиграть.
Хочется всухую выиграть в серию.
Всех с победой в стране!
5 лет от ЦСКА лечился, а в этом сезоне новый удар в спину
1:0 самый идеальный счет. По моему прогнозу Казахстан в выставочном турнире должен проиграть сб. России и выиграть у сб. Беларуси, сб. Беларуси должна выиграть у сб. России.
Казахстан не мог проиграть дома с разгромным счетом.
То что он играл от обороны это естественно, так как сборная России сильнее в принципе и играет от нападения.