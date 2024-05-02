Ротенберг про 1:0 с Казахстаном: «Хочется забивать больше. Надо работать над завершением. Вскрыть их плотную оборону непросто»

Романа Ротенберга не устроило количество голов в матче «России 25» с Казахстаном.

В четверг сборная «Россия 25» обыграла Казахстан в рамках первого матча майского турне со счетом 1:0. Победную шайбу забросил капитан россиян Василий Глотов.

– Тяжелая игра для нас. Потеряли игровой тонус по понятным причинам, давно не выходили на лед. Ребята сыграли самоотверженно, но не все получалось.

Соперник готовится к чемпионату мира, нам было непросто. Хотели доказать делом, что мы достойны быть участником чемпионата мира. Всю страну с победой! Сегодня в этой игре родилась новая команда.

– Что не получалось?

– Конечно, хочется забивать больше. Надо работать над завершением. Но когда нет тонуса, забить сложнее. Тем более играет как « », как « », вскрыть такую плотную оборону было непросто.

Надо больше остроты. Когда появится острота, тогда будем больше забивать, – сказал главный тренер сборной «Россия 25».