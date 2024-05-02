Ротенберг о Разине в сборной России: «Все возможно, мы открыты к работе со всеми» 

Роман Ротенберг оценил вероятность назначения Андрея Разина в сборную России.

— Главный тренер «Магнитки» сказал, что хочет работать в сборной России. У него есть шанс?

— Мы в хороших отношениях с Андреем. Привлекали его в сборную раньше. Он такой же тренер, как и мы. Мы все постоянно учимся, поэтому « » и завоевал Кубок Гагарина. Он использовал современные подходы в своей системе игры.

Надо смотреть, когда мы вернемся на чемпионаты мира и Олимпиады. Мы всегда на связи. Но после такого тяжелейшего сезона все в «Металлурге» выхолощены эмоционально. Не так просто выйти и сразу же опять работать, буквально на следующий день после плей-офф.

Вместо того чтобы лететь в Магнитогорск, нужно было приехать в Новогорск, проводить тренировки на льду. А так все возможно, мы абсолютно открыты к работе со всеми, – сказал главный тренер СКА и сборной «Россия 25».