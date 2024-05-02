Ротенберг о Разине в сборной России: «Все возможно, мы открыты к работе со всеми» 

Теги Металлург Мг Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Андрей Разин Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг оценил вероятность назначения Андрея Разина в сборную России.

— Главный тренер «Магнитки» Андрей Разин сказал, что хочет работать в сборной России. У него есть шанс?

— Мы в хороших отношениях с Андреем. Привлекали его в сборную раньше. Он такой же тренер, как и мы. Мы все постоянно учимся, поэтому «Металлург» и завоевал Кубок Гагарина. Он использовал современные подходы в своей системе игры.

Надо смотреть, когда мы вернемся на чемпионаты мира и Олимпиады. Мы всегда на связи. Но после такого тяжелейшего сезона все в «Металлурге» выхолощены эмоционально. Не так просто выйти и сразу же опять работать, буквально на следующий день после плей-офф. 

Вместо того чтобы лететь в Магнитогорск, нужно было приехать в Новогорск, проводить тренировки на льду. А так все возможно, мы абсолютно открыты к работе со всеми, – сказал главный тренер СКА и сборной «Россия 25».

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13 комментариев
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Он такой же тренер, как и мы

Мы, Николай Второй? :)
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В отличии от тебя он тренер.
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Скоро в команде тренеров будет больше, чем хоккеистов.
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видеть как далеко он залез во власть сборной.говорит ,мы открыты, он что федерация хоккея.он такой же тренер как все.только маленько имеет хорошие связи с самим.мы посоветовали и я решил.
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он своими речами унижает остальных тренеров.вот он дурак добравшись до власти.
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Однажды Роман решил поспать(естественно после просмотра матчей НХЛ) Включив при этом группу ЛЮБЕ. А когда проснулся увидел на потолке надпись-прощай я уехала навсегда,твоя крыша.Примерно так он стал тренером.
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Лететь в Новогорск гораздо лучше чем вылетать из плей оф😄😉
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С одной стороны хорошо, что сборная сейчас не играет. Ничего хорошего бы не было, устроили бы цирковое шоу "Красная Машина" с "системными" спецами во главе да и всё
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Кто это МЫ? Николай ll?
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Он (Разин) не такой же тренер, как и "МЫ". Он (Разин) - настоящий тренер, в прошлом игрок!!!
Это недоразумение - "МЫ" - когда усвоит, что он позорит такими высказываниями профессионалов своего дела???
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Ответ Габорик
Он такой же тренер, как и мы Мы, Николай Второй? :)
Мы, тренер всея Руси.
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Ответ Prb42
Ну вообще да, он первый вице-президент ФХР
Ну, вообще-то это случайно... И, на минуточку, он не тренер.
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