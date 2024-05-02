Роман Ротенберг поделился мнением о форварде Никите Кучерове.

– Зачем СКА в 2017 году приобрел права на ? Вы верите, что он однажды сыграет за ваш клуб?

– Мы с Никитой в очень хороших личных отношениях. Он всегда с удовольствием приезжал в сборную, когда я там работал генеральным менеджером. Кучеров участвовал во всех чемпионатах мира, где мог. Показывал свой лучший хоккей, и я видел, какой он трудолюбивый парень.

Но талант – это один процент. А все приходит за счет трудолюбия, и это 99 процентов. Это есть и у , и у Кучерова. Поэтому они на сегодняшний день являются лучшими игроками в мире. Своим хоккеем влюбляют в наш вид спорта миллионы болельщиков, – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25» .