Роман Ротенберг: «Талант – это один процент. Все приходит за счет трудолюбия. Это есть и у Панарина, и у Кучерова. Поэтому они являются лучшими игроками в мире»
Роман Ротенберг поделился мнением о форварде Никите Кучерове.
– Зачем СКА в 2017 году приобрел права на Никиту Кучерова? Вы верите, что он однажды сыграет за ваш клуб?
– Мы с Никитой в очень хороших личных отношениях. Он всегда с удовольствием приезжал в сборную, когда я там работал генеральным менеджером. Кучеров участвовал во всех чемпионатах мира, где мог. Показывал свой лучший хоккей, и я видел, какой он трудолюбивый парень.
Но талант – это один процент. А все приходит за счет трудолюбия, и это 99 процентов. Это есть и у Панарина, и у Кучерова. Поэтому они на сегодняшний день являются лучшими игроками в мире. Своим хоккеем влюбляют в наш вид спорта миллионы болельщиков, – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Другое дело, что многие люди, реально обладающие этим самым талантом, так и не реализуют его.