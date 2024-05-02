Роман Ротенберг: «Талант – это один процент. Все приходит за счет трудолюбия. Это есть и у Панарина, и у Кучерова. Поэтому они являются лучшими игроками в мире»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Рейнджерс Тампа-Бэй КХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением о форварде Никите Кучерове.

– Зачем СКА в 2017 году приобрел права на Никиту Кучерова? Вы верите, что он однажды сыграет за ваш клуб?

– Мы с Никитой в очень хороших личных отношениях. Он всегда с удовольствием приезжал в сборную, когда я там работал генеральным менеджером. Кучеров участвовал во всех чемпионатах мира, где мог. Показывал свой лучший хоккей, и я видел, какой он трудолюбивый парень.

Но талант – это один процент. А все приходит за счет трудолюбия, и это 99 процентов. Это есть и у Панарина, и у Кучерова. Поэтому они на сегодняшний день являются лучшими игроками в мире. Своим хоккеем влюбляют в наш вид спорта миллионы болельщиков, – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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14 комментариев
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Похоже это он себя имея ввиду говорит. Только в его случае всё приходит за счёт денег. Хотя тут и о наличии одного процента таланта можно поспорить.
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Зато Роман очень талантливый сын очень талантливого отца и брат очень талантливого футболиста
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Осталось только сказать, что свой фирменный бросок Александр Овечкин отрабатывал непосредственно из офиса великого тренера :)
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Рома походу трудоголик.Таланты у него спецефические ему бы цирк подошёл больше.
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Без таланта трудолюбие превращается в мастурбацию.

Другое дело, что многие люди, реально обладающие этим самым талантом, так и не реализуют его.
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Ответ Фанат Сан-Марино
Зато Роман очень талантливый сын очень талантливого отца и брат очень талантливого футболиста
ещё друзья талантливого друга
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мне кажется талант это процентов 30-40 в успехе
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... а потом скромно добавил :" А я являюсь лучшим тренером в мире".
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И Панарина, и Кучерова трудолюбию научил я - скромно в конце добавил Ротенберг.
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Кучеров в сборную попал из-за таланта и трудолюбия, а Рома по блату))
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Такое сложилось впечатление, что главным спонсором Спортс ру является Роман Ротенберг. Не удивлюсь, что его портрет там в каждом кабинете на стене висит. Сколько можно его цитировать, тем более такие КОСМИЧЕСКИЕ глупости……
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"Зачем СКА в 2017 году приобрел права на Никиту Кучерова?" - что за глупый вопрос? Разве это дело чтобы права на своего воспитанника принадлежали какому нибудь другому клубу в Лиге? Как после такого Тренер Роман и генеральный Менеджер Роттенберг смотрели бы в глаза ветеранам Юдину Плющеву, Кожевникову и Доминатору Гашеку???
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Ответ #31
Такое сложилось впечатление, что главным спонсором Спортс ру является Роман Ротенберг. Не удивлюсь, что его портрет там в каждом кабинете на стене висит. Сколько можно его цитировать, тем более такие КОСМИЧЕСКИЕ глупости……
Так, увидев фамилию Ротенберг, сразу сбегается куча народу упражняться в остроумии в комментариях. Что востребовано - то и постят
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