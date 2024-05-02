Ротенберг о Барабанове: «Саша – воспитанник СКА, мастер высочайшего уровня. Конечно, мы хотим вернуть его, сто процентов»
Роман Ротенберг сообщил, что СКА хочет вернуть Александра Барабанова из НХЛ.
– Есть ли у вас дальнейшие планы возвращать ребят из Северной Америки? Например, Александр Барабанов, с которым не продлевают контракт в «Сан-Хосе».
– Абсолютно точно да. Это и Барабанов, и другие ребята. Мы ведем переговоры, не могу сейчас озвучить фамилии.
Но Саша – воспитанник нашего клуба, парень из питерского хоккея. На наших глазах вырос, мы с ним так много прошли. Была ситуация, когда не так уж сильно видели в сборной на Олимпиаде. Конкуренция была высочайшая. Но Саша поехал, привез золото из Кореи.
Мастер высочайшего уровня. Конечно, мы хотим вернуть нашего воспитанника. Сто процентов, – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.
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Наверняка на кубке мира 2016 маэстро успел поработать с МакДэвидом. Иначе - как еще можно объяснить такие результаты Коннора?
Браво, Роман Борисович! И Миллеру тоже спасибо!