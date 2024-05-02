Ротенберг о Барабанове: «Саша – воспитанник СКА, мастер высочайшего уровня. Конечно, мы хотим вернуть его, сто процентов»

Теги СКА Сан-Хосе НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Александр Барабанов Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что СКА хочет вернуть Александра Барабанова из НХЛ.

– Есть ли у вас дальнейшие планы возвращать ребят из Северной Америки? Например, Александр Барабанов, с которым не продлевают контракт в «Сан-Хосе».

– Абсолютно точно да. Это и Барабанов, и другие ребята. Мы ведем переговоры, не могу сейчас озвучить фамилии.

Но Саша – воспитанник нашего клуба, парень из питерского хоккея. На наших глазах вырос, мы с ним так много прошли. Была ситуация, когда не так уж сильно видели в сборной на Олимпиаде. Конкуренция была высочайшая. Но Саша поехал, привез золото из Кореи.

Мастер высочайшего уровня. Конечно, мы хотим вернуть нашего воспитанника. Сто процентов, – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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4 комментария
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Малкин, Шестеркин, Панарин, Барабанов - сколько же талантов взрастил Роман Борисович!
Наверняка на кубке мира 2016 маэстро успел поработать с МакДэвидом. Иначе - как еще можно объяснить такие результаты Коннора?
Браво, Роман Борисович! И Миллеру тоже спасибо!
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Ротенбергу нужно ещё игроков 200-300 для конкурентоспособной команды, чтоб одновременно выступать в КХЛ, НХЛ и нескольких сборных России, не стоит исключать участие и в межгалактических баталлиях
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"Опять 25!"(с)
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