Роман Ротенберг сообщил, что СКА хочет вернуть Александра Барабанова из НХЛ.

– Есть ли у вас дальнейшие планы возвращать ребят из Северной Америки? Например, , с которым не продлевают контракт в « ».

– Абсолютно точно да. Это и Барабанов, и другие ребята. Мы ведем переговоры, не могу сейчас озвучить фамилии.

Но Саша – воспитанник нашего клуба, парень из питерского хоккея. На наших глазах вырос, мы с ним так много прошли. Была ситуация, когда не так уж сильно видели в сборной на Олимпиаде. Конкуренция была высочайшая. Но Саша поехал, привез золото из Кореи.

Мастер высочайшего уровня. Конечно, мы хотим вернуть нашего воспитанника. Сто процентов, – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25» .

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