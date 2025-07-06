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  • Максим Третьяк о работе с психологом: «Раньше был против, считал, что это ерунда, а мне подошло. Даже детям в школах можно преподавать – более деликатно и аккуратно»
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Максим Третьяк о работе с психологом: «Раньше был против, считал, что это ерунда, а мне подошло. Даже детям в школах можно преподавать – более деликатно и аккуратно»

Максим Третьяк поделился впечатлениями относительно работы с психологом.

– Вы говорили, что работали с психологом. Насколько полезным оказался этот опыт? Как решились обратиться к специалисту? Немногие на это идут.

– Просто много кто не говорит, что работает с психологом. А на самом деле это сейчас довольно частая практика. Просто кто-то не рассказывает лишний раз. Мне скрывать тут нечего. Я считаю, что это нормально.

Психологи тоже разные бывают. Есть те, к кому ты приходишь и начинаешь жаловаться, просто лежишь, плачешь, так сказать, на плечо ложишься.

А есть люди, которые тебе помогают вывести самого себя из ступора, найти ответы на вопросы, которые задаешь сам себе. Находишь ответы в своей голове, сам понимаешь, какие у тебя проблемы. Просто сам вытаскиваешь себя с помощью человека.

Да, он помогает тебе с определенными трудностями, помогает тебе сконцентрироваться на игре, правильно выбрать фокус. Есть много нюансов, это достаточно интересно.

– Как часто вы прибегаете к помощи специалиста?

– Я не могу сказать, что каждый день сижу и общаюсь. По нужде. Бывает раз в месяц, бывает два, бывает вообще раз в полгода. Все исходя из собственного желания.

Я считаю, что это достаточно классная вещь. Даже детям в школах можно преподавать, просто более деликатно и аккуратно. Можно рассказать родителям об этом.

Есть вероятность, что в будущем это им пригодится. Как минимум нужно понять самого себя.

– Можете порекомендовать спортсменам, которые сталкиваются с трудностями, приходить к психологам и не бояться стереотипов?

– Рекомендовать не буду. Тут каждый сам решает. Кому-то это вообще не нужно. Есть люди, которым это не нужно. А кто-то к этому приходит.

Я раньше был против, считал, что это все ерунда, а в итоге мне подошло. Просто попробовать можно, но рекомендовать точно не буду. Все люди разные и психологи тоже разные. Тут как получится.

Мне по чистой случайности повезло, что я нашел человека, с которым на одной волне. А если бы не нашел, то и не стал бы никогда этим заниматься, – сказал вратарь «Лады» Максим Третьяк.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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