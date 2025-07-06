Тренер «Флориды» Иванов: «Морис очень любит Россию – ему нравится менталитет, культура, баня. Пол живет на катке, огромный трудяга»

Максим Иванов рассказал о теплом отношении Пола Мориса к России.

Канадский специалист вместе с «Флоридой» выиграл два Кубка Стэнли подряд в двух прошедших сезонах.

В сезоне-2012/13 Морис тренировал «Металлург».

– Какое у вас впечатление от работы с Полом Морисом? Что его отличает, в сравнении с другими специалистами?

– В лиге он уже больше 20 лет, и это серьезный результат. У него большой опыт, и он знает, как выйти из любой ситуации.

Второе – это общение с игроками, проведение собраний. В этом плане у него самый высокий уровень, который я видел. Я, конечно, очень дорожу тем, что получаю просто космический опыт.

Каждый день смотрю за его работой. Пол просто живет на катке, разбирает колоссальный объем видео. Он огромный трудяга.

– Морис в свое время работал в Магнитогорске. Вспоминаете с ним Россию?

– Обязательно, постоянно вспоминаем.

Он очень любит Россию. До сих пор все помнит, и ему нравится русский менталитет и культура. И еще баня тоже, – сказал тренер «Флориды» Максим Иванов .