40-летний Летесту назначен главным тренером фарм-клуба «Колорадо» в АХЛ. Форвард провел 567 матчей в НХЛ
Марк Летесту возглавил фарм-клуб «Колорадо» в АХЛ.
40-летний специалист назначен главным тренером «Колорадо Иглс».
В четырех предыдущих сезонах бывший канадский нападающий работал ассистентом главного тренера в «Кливленде» – фарм-клубе «Коламбуса».
Марк Летесту провел 11 сезонов в НХЛ, сыграл 567 матчей в регулярных чемпионатах за «Питттсбург», «Коламбус», «Эдмонтон» и «Виннипег», набрав 210 (93+117) очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Колорадо»
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