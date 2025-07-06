40-летний Летесту назначен главным тренером фарм-клуба «Колорадо» в АХЛ. Форвард провел 567 матчей в НХЛ

Марк Летесту возглавил фарм-клуб «Колорадо» в АХЛ.

40-летний специалист назначен главным тренером «Колорадо Иглс ».

В четырех предыдущих сезонах бывший канадский нападающий работал ассистентом главного тренера в «Кливленде » – фарм-клубе «Коламбуса ».

Марк Летесту провел 11 сезонов в НХЛ, сыграл 567 матчей в регулярных чемпионатах за «Питттсбург», «Коламбус», «Эдмонтон» и «Виннипег», набрав 210 (93+117) очков.