Арзамазов стал тренером СКА по физподготовке. Он работал вместе с Ларионовым в «Торпедо»

СКА назначил двух специалистов в тренерский штаб команды.

Филипп Арзамазов и Андрей Цайслер вошли в тренерский штаб Игоря Ларионова в петербургском клубе.

40-летний Арзамазов занял должность тренера по общей физической подготовке, 28-летний Цайслер назначен видеотренером.

Арзамазов ранее работал тренером по ОФП в «Торпедо », который возглавлял Ларионов. В клубе он провел три прошлых сезона.

Цайслер прежде работал видеотренером в «Авангарде ».