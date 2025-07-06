Арзамазов стал тренером СКА по физподготовке. Он работал вместе с Ларионовым в «Торпедо»
СКА назначил двух специалистов в тренерский штаб команды.
Филипп Арзамазов и Андрей Цайслер вошли в тренерский штаб Игоря Ларионова в петербургском клубе.
40-летний Арзамазов занял должность тренера по общей физической подготовке, 28-летний Цайслер назначен видеотренером.
Арзамазов ранее работал тренером по ОФП в «Торпедо», который возглавлял Ларионов. В клубе он провел три прошлых сезона.
Цайслер прежде работал видеотренером в «Авангарде».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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