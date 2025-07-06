Черкас о «Куньлуне»: «СКА-Арена» должна работать, обслуживаться, не может простаивать. Нереально наполнить стадион количеством зрителей, которое собирал СКА»

Сергей Черкас прокомментировал переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

– Объяснить переезд «Куньлуня» в Петербург очень легко. «СКА-Арена », хоть и была построена к чемпионату мира, который не состоялся, должна работать, обслуживаться. Она не может простаивать.

Удалось договориться с «Куньлунем », перевезти его из Мытищ сюда – может, на более выгодных условиях.

Из Петербурга им и летать будет проще, тем более что клуб играет на Западе. Ему это удобно.

– Создавался «Куньлунь» на Востоке, а теперь будет играть на Западе.

– Все в нашей жизни случается, и такие метаморфозы.

Я думаю, если бы СКА продолжил выступать на «СКА Арене», китайские «драконы» остались бы в Мытищах, в крайнем случае, играли бы в Ледовом.

– Кто будет заполнять «СКА-Арену» на матчах «Куньлуня»?

– «Куньлунь» будет арендовать арену. А наполнить стадион тем количеством зрителей, которое собирал там СКА, конечно, нереально. На первых порах – точно, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.