Черкас о «Куньлуне»: «СКА-Арена» должна работать, обслуживаться, не может простаивать. Нереально наполнить стадион количеством зрителей, которое собирал СКА»
– Объяснить переезд «Куньлуня» в Петербург очень легко. «СКА-Арена», хоть и была построена к чемпионату мира, который не состоялся, должна работать, обслуживаться. Она не может простаивать.
Удалось договориться с «Куньлунем», перевезти его из Мытищ сюда – может, на более выгодных условиях.
Из Петербурга им и летать будет проще, тем более что клуб играет на Западе. Ему это удобно.
– Создавался «Куньлунь» на Востоке, а теперь будет играть на Западе.
– Все в нашей жизни случается, и такие метаморфозы.
Я думаю, если бы СКА продолжил выступать на «СКА Арене», китайские «драконы» остались бы в Мытищах, в крайнем случае, играли бы в Ледовом.
– Кто будет заполнять «СКА-Арену» на матчах «Куньлуня»?
– «Куньлунь» будет арендовать арену. А наполнить стадион тем количеством зрителей, которое собирал там СКА, конечно, нереально. На первых порах – точно, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.