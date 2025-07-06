Куликов о шутках тренера «Флориды» Мориса: «Мы все это уже слышали – и никто не смеется. Он пытается журналистам рассказать, чтобы они посмеялись»

Дмитрий Куликов рассказал о шутках главного тренера «Флориды» Пола Мориса.

В минувшем сезоне «Пантерс» с российским защитником в составе стали двукратными обладателями Кубка Стэнли под руководством 58-летнего специалиста.

– Пол Морис прославился в этом плей-офф своими шутками. Он говорил, что после трех матчей в финале без очков надо обменять Баркова, а про Беннетта сказал, что у того чуть ли не чума. А в раздевалке он такой же?

– Да, он пытается шутить, но мы уже эти все шутки слышали, поэтому уже никто над ними не смеется. Он пытается, наверное, журналистам эти же шутки рассказать, чтобы хоть они посмеялись над ними (смеется).

– Морис как-то сказал, что на скамейке никто не понимает, что говорит Миккола, хотя в команде есть другие финны. Почему так?

– Да его и так особо никто не понимает. Он просто кричит, когда момент вообще никакой важности не имеет, а его почему-то этот эпизод задевает. На него все смотрят и говорят: «Мик, успокойся, там ничего не было». И он такой: «Окей, окей», – сказал Куликов со смехом.