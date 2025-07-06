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  • Иванов считает, что Маршанд сможет играть до 43 лет: «Один из лучших хоккеистов в мире. Он еще сильнее сплотил «Флориду». Великий игрок и человек во всех отношениях»
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Иванов считает, что Маршанд сможет играть до 43 лет: «Один из лучших хоккеистов в мире. Он еще сильнее сплотил «Флориду». Великий игрок и человек во всех отношениях»

Максим Иванов назвал Брэда Маршанда одним из лучших хоккеистов в мире.

Канадский форвард перешел во «Флориду» по ходу прошлого сезона и помог команде выиграть Кубок Стэнли, набрав 20 (10+10) очков в 23 матчах плей-офф.

После этого 37-летний хоккеист продлил контракт с «Пантерс» на шесть лет с зарплатой 5,25 миллиона долларов в год.

– Все отмечают большой вклад Брэда Маршанда, который присоединился к команде по ходу сезона.

– Я считаю, что это один из лучших игроков в мире. Он сыграл огромнейшую роль как на льду, так и вне льда. Это человек, который приводит команду к Кубкам.

Как он ведет себя в раздевалке, как общается с ребятами, как подбадривает их... Команда и так была сплоченная, а он еще сильнее всех сплотил.

Великий игрок, великий человек во всех отношениях. Непросто так он был капитаном «Бостона» столько лет.

– Вам как тренеру комфортно с ним работать?

– Я не ожидал, что будет так комфортно с ним. Всегда позитив, всегда уважительное отношение. Мы общаемся, обсуждаем что-то. Это идеальный хоккеист для тренера.

– Маршанд продлил контракт на шесть лет. Он сможет играть до 43 лет?

– Сто процентов. У нас были перерывы между раундами, когда мы два дня мы не тренировались, и ему было тяжело.

Он говорил, что у него никогда в жизни не было два выходных. Когда тренировки были по желанию, он всегда приходил.

Он всегда старается держать себя в форме и узнавать что-то новое, – сказал тренер «Флориды» Максим Иванов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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