Новичок «Сибири» Оскар Булавчук положительно относится к дракам.

В прошлом сезоне 21-летний нападающий (рост – 195 см, вес – 81 кг) выступал за «Динамо-Алтай » в Olimpbet ВХЛ – 31 (16+15) очко в 57 играх регулярного чемпионата при 45 минутах штрафа.

– Очень успешный прошлый сезон у вас в личном плане – 31 очко в 57 матчах в ВХЛ, за счет чего удалось так прибавить?

– Я считаю, что далеко не самый успешный сезон провел. Знаю, что могу намного лучше. Но в сравнении с позапрошлым сезоном достаточно неплохо отыграл. В первую очередь, за счет доверия тренеров – где-то в концовках матчей выходил часто и в большинстве, много играл и в овертайме. Тренеры требовали играть строго в обороне, а в атаке разрешали играть в свой хоккей.

– Как относитесь к дракам на льду? У вас уже было подобное в карьере и победа над соперником. Готовы постоять за партнеров?

– К дракам на льду отношусь положительно – это часть шоу. Где-то команду завести и перевернуть игру, где-то спортивная злость переполняет и хочется выплеснуть эмоции. У меня получалось схлестнуться и в позапрошлом сезоне и в прошлом. Оба раза я победил, так что думаю, если надо будет вступиться за кого-то, бой точно смогу дать.

– Первые эмоции от подписания контракта с новосибирским клубом?

– Очень рад подписать контракт с «Сибирью», но пока что рано радоваться – хочется закрепиться в составе и показывать свою лучшую игру, – сказал нападающий.